I migliori circoli e club di poker a Roma

Poker: tra bluff, strategia e adrenalina. A Roma, il fascino delle carte si vive non solo nei circoli locali, ma anche online, dove è possibile partecipare a tornei e sfidare avversari in tempo reale, comodamente da casa. Infatti, proprio per la crescente popolarità del poker digitale, è fondamentale orientarsi tra le tante proposte presenti in rete.

Nella ricerca online di un sito dove giocare a poker, bisogna fare attenzione e saper distinguere tra uno autorizzato e uno illegale. Per questo motivo, prima di mettersi a giocare, è consigliabile consultare il parere degli esperti del settore che forniscono le migliori info per fare una scelta consapevole e trovare i migliori e più sicuri siti di poker online con soldi veri. Solo così è possibile divertirsi e giocare in totale sicurezza.

Se il fascino del live resta insostituibile, la buona notizia è che Roma offre numerosi club di poker regolamentati dove potersi sedere a un vero tavolo da gioco. Ecco i principali.

MAD Club

Uno dei club più conosciuti della Capitale è il MAD Club, divenuto un punto di riferimento per chi cerca tornei ben organizzati, ambiente professionale e premi di livello. A giugno, il MAD ha ospitato l’evento Promenade, con un montepremi da 30.000€, richiamando giocatori da tutto il Paese. Un successo che conferma il locale come uno dei protagonisti della scena pokeristica romana.

Kinky

Situato nei pressi del quartiere Monte Sacro Alto, in via Carlo Lorenzini 65/C, il Kinky è molto apprezzato per i suoi orari estesi e la disponibilità della sala praticamente tutto il giorno. La poker room è aperta: dal lunedì al giovedì: 09:00 – 23:45; venerdì e sabato: 09:00 – 01:00 e domenica: 09:00 – 20:00. Periodicamente vengono anche organizzati tornei a premi. Un punto di riferimento per chi cerca flessibilità e una presenza costante.

Donkey’s

In via dei Campi Flegrei 16, tra i quartieri Trieste e Monte Sacro, si trova Donkey’s: una poker room che unisce il gioco all’atmosfera da pub. Qui si può bere una birra, mangiare qualcosa e allo stesso tempo sfidarsi ai tavoli in un ambiente informale ma curato. La sala è aperta: tutti i giorni dalle 19:30 alle 03:00, chiusa il sabato e la domenica. Un locale dall’anima ludica, perfetto per una serata tra amici all’insegna del poker e della socialità.

Casa JackAss

Tra le sale da poker più frequentate di Roma, Casa Jackass si trova in via Genazzano 26, nel cuore del Municipio V. Con apertura tutti i giorni dalle 21:00 alle 6:00 del mattino (la domenica dalle 17:00), è il punto di riferimento per chi cerca tavoli attivi fino all’alba. Gli ambienti sono ampi, ben organizzati e accoglienti, mentre i dealer si distinguono per esperienza e professionalità, elementi che rendono l’esperienza di gioco particolarmente apprezzata dai frequentatori abituali. Ogni settimana viene organizzato almeno un evento a premi, contribuendo a mantenere alta l’attenzione e la partecipazione. Anche senza un sito ufficiale, la sala è facilmente seguibile grazie alla sua pagina Facebook, sempre aggiornata con tornei, eventi e novità.

Cotton Poker Club

Tra le poker room ancora attive nella Capitale, il Cotton Poker Club rappresenta una vera istituzione. Situato in via Marziale 42, a pochi passi dalla fermata Metro A – Cipro, è considerato il cuore pulsante della scena pokeristica romana.

Qui si ritrova una delle community più appassionate di Texas Hold’em, la variante di poker più popolare non solo a Roma, ma in tutto il mondo. La sala organizza tornei periodici e offre un ambiente solido, frequentato da giocatori abituali e nuovi volti che vogliono mettersi alla prova.

In un periodo in cui molte sale da gioco hanno chiuso o rallentato le attività, il Cotton resiste come una delle poche realtà davvero attive. Mentre la “poker mania” che spopolava qualche anno fa si è in parte affievolita, qui si continua a giocare con passione e serietà. Ed è proprio in questa sala che lo zoccolo duro degli appassionati romani continua a ritrovarsi.

Perché scegliere un club di poker a Roma

Giocare in una sala fisica a Roma offre numerosi vantaggi: ambienti controllati, regolamenti trasparenti, dealer professionisti e, soprattutto, la possibilità di entrare in contatto con una community di appassionati.

I circoli di poker a Roma sono oggi luoghi sicuri e stimolanti, dove è possibile affinare le proprie abilità e vivere il gioco in tutte le sue sfumature. Dunque, Roma si conferma una delle città italiane più attive per chi ama il poker, sia nella versione live che online. Dai grandi eventi del MAD Club ai tornei più raccolti del Royal Flush, ogni giocatore può trovare il suo ambiente ideale.

La presenza di circoli seri e ben gestiti può fare la differenza, offrendo contesti dove il divertimento non scivola nell’eccesso. Anche sul fronte digitale, è essenziale informarsi bene prima di iniziare a giocare, soprattutto per evitare spiacevoli sorprese legate a siti non affidabili. In fondo, anche nel poker vale una regola d’oro: conoscere il tavolo prima di sedersi. Senza dimenticare l’importanza di scegliere con attenzione le piattaforme digitali, affidandosi solo a siti di poker online con soldi reali che siano autorizzati e sicuri.

Gioco responsabile e abuso

E’ fondamentale distinguere tra gioco responsabile e abuso: i dati recenti sul gioco d’azzardo nella Capitale dimostrano quanto il fenomeno sia in crescita, nel primo semestre del 2024, infatti, i romani hanno bruciato 4 miliardi e 194 milioni di euro in videolottery, scommesse, gioco online. Una cifra impressionante, che supera quanto giocato negli anni precedenti.

Dati che confermano quanto sia importante promuovere pratiche consapevoli e ambienti regolamentati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.