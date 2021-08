ICS Beach Volley Tour Lazio: Barboni-Casani e Rossi-De Fabritiis i nuovi campioni regionali

I romani Giacomo De Fabritiis-Lorenzo Rossi e Arianna Barboni-Roberta Casani sono i campioni della 18a edizione dell’ICS Beach Volley Tour Lazio, la kermesse regionale più longeva e partecipata del beach volley italiano organizzata da FIPAV Lazio e Istituto per il Credito Sportivo con il sostegno della Regione Lazio. Le due coppie sono state premiate a Ostia, al termine della 6a tappa che si è svolta allo stabilimento Pinetina Beach Village. Il torneo del weekend è stato vinto dalle sorelle Martina e Federica Frasca nel femminile e dagli stessi De Fabritiis-Rossi nel maschile, dopo i successi nei precedenti appuntamenti di Lantignotti-Michieletto (2 volte a Terracina), Ditta-Culiani (San Felice), Bechis-Giacosa (Sperlonga) e Frasca-Toti (Tiberis) nel femminile e di Ceccoli-Carucci (Terracina), Manni-Ranghieri (Terracina), Manni-Bonifazi (San Felice), Rossini-Di Santi (Sperlonga) e Sablone-Panici (Tiberis).

Nell’ultima tappa di Ostia, le sorelle Frasca si sono rese protagoniste di un’autentica prova di forza contro le nuove campionesse regionali, Barboni-Casani, battute 2-0 (21-6, 21-12) nell’atto conclusivo del tabellone femminile. Federica (impegnata durante l’anno con l’Università della Florida, negli Stati Uniti) e Martina hanno giocato un grande beach fatto di difese, contrattacchi, shot e colpi di altissimo livello. Nella finalina per il bronzo, Angelelli e Krasteva (che avevano perso la semifinale contro Barboni-Casani) hanno superato al tie-break Gless e Zanon, conquistando così il gradino più basso del podio. Nel maschile, dopo l’espulsione di Titta in semifinale, Beccaceci e Ciccarelli hanno ottenuto la medaglia di bronzo, mentre nella finalissima maschile i nuovi campioni del Lazio De Fabritiis e Rossi hanno superato i fratelli Daniele e Marco Sablone nel match più bello di giornata: primo set ad appannaggio di Jack e Lorenzo, poi reazione straordinaria dei Sablone e tie-break equilibrato, risolto da uno strappo finale (dal 10-10 al 14-10) da parte dei numeri uno del tabellone.

È stato un tour ricco di emozioni e di grandi sfide su tutto il litorale laziale, dal 12 giugno al 1 agosto: 6 tappe (Terracina, Terracina, San Felice Circeo, Sperlonga, Roma e Ostia), una sul fiume Tevere e 5 sul mare, con 210 coppie iscritte (115 maschili e 95 femminili). A premiare le migliori coppie della tappa e i nuovi campioni dell’ICS il presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, il responsabile marketing e prodotti dell’Istituto per il Credito Sportivo, Massimo Bernetti, e il consigliere FIPAV Lazio, Fabio Camilli. “

Non ci aspettavamo di diventare campionesse, il nostro allenatore Antonicelli ha sempre creduto in noi e tutti insieme abbiamo formato un grande team” il commento di Roberta Casani dopo le premiazioni. “Questo per me può essere il primo passo verso la riconquista della maglia azzurra – ha dichiarato Arianna Barboni – spero di prendermi le mie rivincite. Grazie a Robi e al coach sono tornata a giocare dopo l’infortunio. Non pensavo di poter rimettere i piedi sulla sabbia, diventare campionessa regionale mi inorgoglisce”. Tanta felicità anche per Rossi e De Fabritiis. “Ci siamo divertiti, è stato un grande torneo per noi – il commento di Rossi – sono felice perché il lavoro paga sempre e il titolo del Lazio l’ho cercato fortemente”. “Ringrazio Andrea Zurini, la Royal e tutti quelli che ci hanno permesso di allenarci – le parole di De Fabritiis – abbiamo fatto grandi piazzamenti nelle 5 tappe precedenti. Oggi abbiamo messo la ciliegina sulla torta del percorso”.

Tanto entusiasmo anche per le sorelle Frasca: “Che bello giocare insieme – hanno dichiarato Martina e Federica condividendo lo stesso messaggio – stasera festeggeremo in famiglia”. A margine dell’evento sono intervenuti anche il presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, e Massimo Bernetti dell’ICS. “Siamo davvero felici – ha aggiunto Burlandi – L’ICS Beach Volley Tour Lazio è stata la manifestazione della rinascita. Tanti ragazzi e ragazze hanno dimostrato, tramite la kermesse regionale che organizziamo con l’Istituto per il Credito Sportivo e la Regione Lazio, quanta passione ci sia nel nostro territorio per il beach volley”. “Oltre 200 coppie, sei tappe bellissime, un entusiasmo che ricorderemo a lungo – ha concluso Bernetti – i numeri testimoniano il successo della manifestazione. Dopo un anno di stop era quello che ci voleva: sport, agonismo, fair play e spettacolo”.

FEMMINILE

SEMIFINALI

Frasca / F. Frasca – Gless/Zanon 2-0 (21-14, 21-12)

Barboni / Casani – Angelelli/Krasteva 2-0 (21-17, 21-17)

FINALI

3-4 posto: Angelelli/Krasteva – Gless/Zanon 2-1 (17-21, 21-17, 15-11)

1-2 posto: M. Frasca / F. Frasca – Barboni / Casani 2-0 (21-6, 21-12)

MASCHILE

SEMIFINALI

De Fabritiis/Rossi – Beccaceci/Ciccarelli 2-1 (18-21, 21-15, 15-10)

Titta/Ferrini – M. Sablone/D. Sablone 0-2 (0-21, 0-21)

FINALI

3-4 posto: vittoria Beccaceci/Ciccarelli

1-2 posto: De Fabritiis/Rossi – M. Sablone/D. Sablone 2-1 (21-16, 16-21, 15-10)

SUPERVISOR TECNICO: Amedeo San Marco

SUPERVISOR ARBITRALE: Christian Battisti

ARBITRI: Lorenzo Bucciero, Martina Conflitti, Federico Iannella, Gabriele Labate, Ciro Lamberti, Stefano Lodolini, Raffaele Milazzo, Roberto Oertel, Francesca Olivieri, Carlo Palma, Antonio Pescatore, Emmanuel Randazzo

CLASSIFICA FINALE FEMMINILE

Casani-Barboni 215 Lantignotti-Michieletto 200 Toti-Allegretti 140 Orsi Toth-Mazzoni 125 Lusenti-Ceracchi 115

CLASSIFICA FINALE MASCHILE

De Fabritiis-Rossi 210 Carucci-Ceccoli 140 Afieri-Sacripanti 135 Sablone-Panici 120 Tailli-Titta 70

L’ALBO D’ORO DELLE ULTIME 5 EDIZIONI

2015

M: Andrea Zurini – Valerio Del Carpio

F: Stefania Fusco – Debora De Angelis

2016

M: Daniele Tailli – Andrea Ludovici

F: Giorgia Gianandrea – Irina Veith

2017

M: Andrea Lupo – Francesco Vanni

F: Michela Mansueti – Eleonora Mansueti

2018

M: Tommaso Canegallo – Matteo Casellato

F: Michela Culiani – Jennifer Luca

2019

M: Andrea Lupo – Francesco Vanni

F: Milena Stacchiotti – Lodovica Langellotti

2020

Non disputata per emergenza sanitaria

2021

M: Giacomo De Fabritiis – Lorenzo Rossi

F: Arianna Barboni – Roberta Casani

Foto di Morris Paganotti