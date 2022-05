ICS Volley Santa Lucia ai playoff

Si è svolta il primo maggio 2022 l’ultima giornata di campionato della Serie C Femminile laziale. L’ICS Volley Santa Lucia nel girone C, conclude in bellezza la regular season, capolista con 66 punti, a punteggio pieno.

A distanza di una settimana, la squadra di coach De Gregoriis sarà protagonista dei play off per la promozione in B2, dove si scontrerà con Pallavolo Tor Sapienza e Roma 7 Volley.

Nell’ultima giornata di campionato, la società ha ospitato, l’organizzazione Susan G. Komen che organizza la più grande manifestazione di lotta e prevenzioni ai tumori al seno, la Race for the Cure, in programma dal 5 all’8 Maggio al Circo Massimo.

Nello stesso evento la società ha avuto modo di dare spazio a Cristian Brunetti, non vedente dall’età di 18 anni e fondatore di V3DO, start-up che crea un’ecografia tattile che riproduce una fedelissima scultura del bebè in arrivo, per tenere per sempre il ricordo di un momento unico.

Appuntamento l’8 Maggio alle 19 nel palazzetto di Santa Lucia, in Via Appennini 53 .