Identità Collettive: una manifestazione di Cynthia Muriel & Menabò

Domenica 7 Giugno 2026 presso Menabò in via delle Palme 44D a Roma Centocelle si è tenuto un evento che ha unito differenti e complementari forme di espressione creativa.

Il colore della pittura di Cynthia Muriel ha fatto da cornice al sapore delle creazioni culinarie di Menabò, accogliendo i visitatori con un cockatil e una cena.

Immersi nella bellezza delle tonalità dei quadri di arte contemporanea di Cynthia Muriel si è brindato e assaporato la buona cucina del ristorante.

Le opere dell’artista mostrano un “percorso umano e artistico profondamente multiculturale, in cui convivono influenze, memorie e sensibilità provenienti da contesti differenti”.

Per questo motivo l’esperienza che deriva allo spettatore è sempre di accoglienza per un qualcosa che comunque appartiene al suo sentire.

Una condivisione che ci fa ritornare alle origini in un viaggio che tutti siamo invitati a compiere davanti sia all’arte sia alla memoria dei sapori.

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