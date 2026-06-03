Il 30 giugno ultima data per partecipare al Premio nazionale Stanza della Cultura 2026 per racconto breve inedito in lingua italiana (Sezioni under 30 – under 50 e over 50)

La partecipazione è gratuita.

Il Bando a questo link:

https://poetidelparco.it/premio-nazionale-stanza-della-cultura-2026-il-bando/

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