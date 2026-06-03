Categorie: Cultura e Spettacoli Eventi Libri e letteratura
Municipi:

Il 30 giugno ultima data per partecipare al Premio nazionale Stanza della Cultura 2026

Per racconto breve inedito in lingua italiana (Sezioni under 30 - under 50 e over 50) La partecipazione è gratuita - Il Bando

Redazione - 3 Giugno 2026

Il 30 giugno ultima data per partecipare al Premio nazionale Stanza della Cultura 2026 per racconto breve inedito in lingua italiana (Sezioni under 30 – under 50 e over 50)

La partecipazione è gratuita.

Il Bando a questo link:

https://poetidelparco.it/premio-nazionale-stanza-della-cultura-2026-il-bando/

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati