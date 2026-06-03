Categorie: Cultura e Spettacoli Eventi Libri e letteratura
Municipi: Italia
Il 30 giugno ultima data per partecipare al Premio nazionale Stanza della Cultura 2026
Per racconto breve inedito in lingua italiana (Sezioni under 30 - under 50 e over 50) La partecipazione è gratuita - Il Bando
Il 30 giugno ultima data per partecipare al Premio nazionale Stanza della Cultura 2026 per racconto breve inedito in lingua italiana (Sezioni under 30 – under 50 e over 50)
La partecipazione è gratuita.
Il Bando a questo link:
https://poetidelparco.it/premio-nazionale-stanza-della-cultura-2026-il-bando/
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