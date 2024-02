Il 77° Gran Premio della Liberazione il 25 aprile

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con uno dei più antichi e longevi eventi sportivi internazionali della Capitale e d’Italia, il Gran Premio della Liberazione che, quest’anno, festeggia i 77 anni. Già composte le squadre dei migliori Under 23 in circolazione che gareggeranno per entrare a far parte del prestigioso albo d’oro. L’organizzazione curata da Terenzi Sport Eventi è pronta a regalare ai romani e agli amanti delle due ruote tre giorni di eventi per tutti, anche grazie al forte sostegno dell’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale.

“Sosteniamo il Gran Premio della Liberazione per la sua grande tradizione sportiva ma anche perché è una delle gare più ambite dai giovani talenti del ciclismo internazionale – dichiara Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda -. Non è un caso se negli anni hanno vinto la competizione o partecipato campioni come Bugno, Fondriest, Cipollini e molti altri. Vogliamo rendere Roma punto riferimento per il ciclismo italiano. Il Gran Premio Liberazione e l’arrivo a Roma del Giro d’Italia sono appuntamenti che garantiscono alla nostra città una nuova centralità, generando numeri ragguardevoli dal punto di vista delle presenze e avvicinando le persone ad un’attività sportiva virtuosa che in Italia ha una grande tradizione”.

Da giovedì 25 a sabato 27 aprile, nella tradizionale sede di viale delle Terme di Caracalla sarà aperto il Villaggio (ingresso gratuito) dove si potranno conoscere i protagonisti delle cinque gare agonistiche (U23, Donne Elite 1.1, Juniores, Allievi e Esordienti), assistere alle prove di gimkana e short track, visitare gli stand e partecipare alle diverse iniziative collaterali previste a corollario delle gare.

Il giorno della Liberazione, alle ore 12, è in programma l’evento di massa che lo scorso anno coinvolse centinaia di appassionati di ogni età in una pedalata libera, immersi nella storia della Roma antica. C’è grande attesa per gli amatori di tutta la regione per la Bike4Fun, la pedalata ecologica pensata per le famiglie, gli amanti dell’attività motoria all’aria aperta, i ciclisti urbani, cittadini di ogni età e i turisti che in quel periodo affolleranno la Capitale.

La Bike4Fun 2024 sarà ancora più emozionante rispetto al passato perché, a sole due ore dalla partenza della gara clou degli Under 23, consentirà ai partecipanti di pedalare in gruppo sullo stesso percorso del Liberazione, dunque totalmente immersi nella storia: Terme di Caracalla, Mura Aureliane, Piramide Cestia, Circo Massimo lambendo il Colosseo. La pedalata, a iscrizione gratuita, promossa per dimostrare quanto la bicicletta sia accessibile a tutti e stimolare i romani al suo utilizzo quotidiano, sosterrà ANED Sport – Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati e AIDO – Associazione Italiana Donatori Organi, coinvolgendo attivamente le scuole romane per portare i giovani a pedalare insieme alle ragazze ed ai ragazzi dializzati e trapiantati e con le loro famiglie, sensibilizzando tutti insieme l’importanza della donazione di organi. Sarà una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà. Ad oggi, sono già 500 gli studenti degli Istituti romani coinvolti nella Bike4Fun, ma il numero è destinato a salire nelle prossime settimane.

Il 77° Gp Liberazione gode dei patrocini di: Regione Lazio, Roma Capitale, Sport e Salute, UCI, FCI, Coni Lazio.

