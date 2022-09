Il Borghetto degli Angeli e il Quartiere Certosa

Mai passato nella zona. Via del Mandrione l’ho percorsa correndo o in bici, lo stesso per via Casilina Vecchia, ma di via dei Savorgnan non ne conoscevo l’esistenza.

Sono sempre passato per vicolo degli Angeli, successivamente via degli Angeli, sin da bambino e con la Fiat 600 di mio padre. Arrivato a via di Porta Furba ho sempre svoltato a sinistra, direzione Porta Furba o a destra, direzione Torpignattara.

Se fossi andato dritto, attraversando via di Porta Furba, avrei, con largo anticipo, percorso via delle Vigne del Mandrione, successivamente via dei Savorgnan, strada parallela a via del Mandrione, alla ferrovia Roma-Napoli, alle spalle della stazione Casilina, con Torpignattara dietro l’angolo e Porta Furba a poche centinaia di metri.

Non siamo a Torpignattara, non siamo in via Tuscolana, siamo al borghetto Certosa. Dove nelle piccole traverse del mini quartiere ho intravisto cartelli con su scritto: “Rallentare! Qui i bambini giocano ancora in strada”.

Via dei Savorgnan la possiamo identificare “il corso” di un piccolo paese, infatti siamo in un “paese” dentro Roma. Vi si accede solo da due strade secondarie, via Alessi e via degli Angeli o tramite una rampa di scale che in 50 gradini ti porta sul colle di tufo, lasciando dietro i rumori cittadini di Torpignattara.

Via dei Savorgnan è interrotta solo da largo dei Savorgnan, che un murale la intitola invece a Ciro Principessa, un ragazzo della FGCI ucciso nel 1979 da un militante di estrema destra, e immediatamente riprende.

Nella mia passeggiata in via dei Savorgnan mi sono fermato davanti ad una piccola panetteria, con tante persone a fare la fila. Si conoscevano tutti. Mi sono fermato anche davanti all’osteria “Betto e Mary” fondata nel 1969.e da circa 50 anni è diventata un punto di riferimento per la cucina romana.

Il suo logo: “è meglio puzzà de vino, che d’acqua santa…”

Io ci sono venuto in bicicletta al borghetto Certosa e per ammirarlo ho camminato.

La prossima volta andrò senz’altro ad assaporare la cucina romana da “Betto e Mary”, magari per festeggiare il mio compleanno.

Roma riserva sempre belle sorprese, soprattutto per chi cammina e non si accontenta dei soliti itinerari.