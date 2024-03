Nella mia passeggiata ciclo turistica dell’11 marzo, son voluto passare nel sottopasso della stazione Casilina.

Un corridoio stretto, buio, e a senso unico di marcia, che da via degli Angeli porta a via del Mandrione.

Questo sottopasso l’avevo notato più volte, ma visto il divieto di transito da via del Mandrione non ci sono mai passato con la bicicletta.

Pedalando, sono entrato con cautela e dopo un centinaio di metri all’aperto ho notato, all’angolo di via degli Angeli con via di Savorgnan, un signore che si fermava, guardava a sinistra e si faceva il segno della croce.

Di fronte a quell’angolo di strada c’è una struttura in muratura con tegole, è “l’edicola” di Madonnella nel Borghetto degli Angeli.

Il 25 settembre 2002 avevamo scritto e pubblicato un articolo su Abitare A, sul Borghetto degli Angeli e il Quartiere Certosa, di cui alleghiamo il link https://abitarearoma.it/il-borghetto-degli-angeli-e-il-quartiere-certosa/.

Il giorno successivo, il sig Pollini, lettore di Abitare A, ci aveva scritto lamentando che avevamo omesso di indicare nell’articolo una “edicola” di Madonnella posata in una struttura di dimensioni importanti. Ed io ho commesso un errore perché ero convinto di aver notato una “edicola” di Madonnella al quartiere Certosa, ma quella “edicola” vista da me non era quella a cui lui faceva riferimento.

Ieri l’ho trovata.

Sono soddisfatto di aver Impiegato i miei trenta chilometri in bicicletta per “rapire” quanto lamentato dal Sig. Pollini.

Spero di aver soddisfatto anche il lettore e spero di riceverne un commento anche questa volta.

Ne approfitto anche per lasciare il link ad un articolo scritto dallo stesso Sig. Pollini sulle Madonnelle nel V municipio.

