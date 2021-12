Il complesso scolastico Aurelio Pozzi ha bisogno di interventi

Il 27 novembre 2021 il consigliere del VI Municipio Massimiliano Terrinoni con un gruppo di mamme ha fatto un sopralluogo esterno del complesso scolastico.Aurelio Pozzi di via Casilina 1374 altezza Torrenova da cui si evince la situazione di degrado e disagio in cui versa il plesso.

Il consigliere Terrinoni informa che : “Nel corso degli anni sono state fatte molte segnalazioni alle precedenti amministrazioni municipali senza però ottenere nessun intervento.

La scuola presenta problematiche relative all’edificio e alle pertinenze, ovvero:

Cortile: mai fatti interventi di riqualificazione; alberi con rami pericolanti e radici sporgenti che rendono lo spazio inutilizzabile e non fruibile agli studenti;

Aule: mai fatti interventi di ritinteggiatura; nell’aula della 4a ci sono infiltrazioni d’acqua che rendono l’ambiente malsano e poco vivibile e tutti noi sappiamo bene quanto è importante in questo periodo non essere in queste condizioni.

Marciapiede antistante: spesso, quasi tutti i giorni, ci si trovano le siringhe dei tossicodipendenti, elemento di grande pericolosità non solo per gli studenti ma anche per i comuni cittadini.

In conclusione tutte le mamme dei bambini che frequentano la scuola chiedono alla nuova amministrazione del municipio di poter risolvere le problematiche dell’istituto Pozzi”.