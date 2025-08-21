Il cordoglio del Sindaco per Maria Giammarino

“La scomparsa di Giovanna Maria Giammarino colta da un malore mentre svolgeva il suo lavoro di guida turistica al Parco archeologico del Colosseo, è una notizia che ci addolora. A nome di tutta l’Amministrazione, esprimo vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi”.

Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

