Municipi: 1 (ex 1 e 17), Campidoglio, Roma | Quartiere: Centro Storico, Colosseo
Il cordoglio del Sindaco per Maria Giammarino
Colta da malore mentre svolgeva il suo lavoro
“La scomparsa di Giovanna Maria Giammarino colta da un malore mentre svolgeva il suo lavoro di guida turistica al Parco archeologico del Colosseo, è una notizia che ci addolora. A nome di tutta l’Amministrazione, esprimo vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi”.
Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.
