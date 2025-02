“Il dolore è un talento” con Viola Conti

Martedi 18 febbraio 2025 alle 17.30 nella nuova sala cinema del Municipio Roma VI delle Torri a Tor Bella Monaca, si parlerà di come l’arte e la scrittura possano fondersi e divenire un grande impegno per il sociale, all’interno di un’intera “Settimana di studio dedicata all’Emarginazione”.

Ci sarà un confronto con Viola Conti, giornalista ed autrice di una trilogia editoriale della Giovane Holden Edizioni per il progetto “Il dolore è un talento”, che parla dei vari volti della dipendenza affettiva e sul come trasformare questo dolore in un’opportunità di crescita.

In contemporanea si parlerà di un importante percorso e progetto teatrale, “La casa di ciascuna”, ideato e condotto dalla nota attrice Caterina Vertova, che sta offrendo a tante donne, soprattutto le piu’ fragili, uno spazio creativo per esprimersi liberamente.

Insieme poi nel dibattito ci saranno testimonianze di lavori in corso, sugli stessi temi al femminile, a cura di associazioni territoriali come la La Via Del Fare ed Algaxia.

Si ringrazia per l’invito ed il lavoro di coordinamento di questa settimana di studio l’Assessore alla Cultura del Municipio VI, Romano Amato.

L’appuntamento è nella sala cinema “A.Cerone”, sottostante alla sede degli uffici del Municipio VI, in Via N.Balbiani.

