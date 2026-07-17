Il Fontanile di Pio IX tra i “Luoghi del Cuore” FAI

Riportare alla luce uno dei monumenti meno conosciuti di Roma e trasformarlo in uno spazio culturale, didattico e di aggregazione aperto al quartiere.

È l’obiettivo della candidatura del Fontanile di Pio IX, lungo la via Trionfale, alla tredicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha costituito il comitato a sostegno del fontanile e invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare alla raccolta voti. L’obiettivo è richiamare l’attenzione pubblica sul monumento e sostenere il progetto predisposto per la sua tutela e riqualificazione.

Costruito nel 1866 tra il Forte Trionfale e piazza Igea su progetto dell’architetto Antonio Sarti, il Fontanile di Pio IX portò l’acqua dell’antico Acquedotto Traiano-Paolo alla Borgata di Sant’Onofrio, favorendone la crescita e diventando per decenni un punto di incontro per la comunità. L’innalzamento della via Trionfale negli anni Sessanta lo ha però lasciato molti metri al di sotto della sede stradale, rendendolo oggi quasi invisibile.

“Il Fontanile di Pio IX racconta una comunità nata e cresciuta intorno all’acqua – dichiara Margherita Maiani, segretario generale di Plastic Free Onlus – Oggi rischia di essere cancellato non dal tempo, ma dall’invisibilità e dall’indifferenza. Restituirgli visibilità significa riconsegnare al quartiere un pezzo della propria identità e ricordare che la tutela dell’ambiente comprende anche il paesaggio, la memoria e i luoghi nei quali una comunità si riconosce”.

Il progetto di recupero prevede il consolidamento della struttura, il ripristino dell’approvvigionamento idrico per far tornare a scorrere l’acqua, una nuova illuminazione e la protezione dell’area attraverso una recinzione capace di contrastare atti vandalici e occupazioni abusive. L’area potrebbe così diventare uno spazio dedicato ad attività culturali, esposizioni, educazione ambientale e iniziative rivolte alle scuole, ai cittadini e alle nuove generazioni. La riqualificazione contribuirebbe inoltre a valorizzare un tratto della via Francigena percorso ogni anno da migliaia di pellegrini, inserendo il fontanile all’interno di un più ampio itinerario storico, ambientale e culturale.

Dopo un primo importante intervento realizzato nell’autunno 2022, i volontari di Plastic Free Onlus sono tornati in azione in occasione della Giornata mondiale della Terra nell’aprile 2024. Circa quaranta persone hanno rimosso dall’area 420 chilogrammi di rifiuti liberando il fontanile dal fango, dalla vegetazione infestante e dai materiali che ne nascondevano quasi completamente la struttura.

“Quella giornata ha dimostrato che il fontanile può tornare a essere visibile e vissuto – conclude Maiani – Ora occorre compiere un passo ulteriore: costruire le condizioni perché sia protetto, recuperato e restituito stabilmente alla città. Ogni voto rappresenta un gesto concreto per impedire che un luogo capace di raccontare la storia di Roma continui a essere ignorato”.

È possibile sostenerne la candidatura del Fontanile di Pio IX votando gratuitamente, sino al prossimo 16 dicembre, nella pagina dedicata sul sito del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano: https://fondoambiente.it/luoghi/fontanile-di-pio-ix-luogo-la-via-trionfale?ldc

Alleghiamo anche il link del video realizzato per la diffusione sui social media.

https://m.youtube.com/watch?v=8l43MdnJOos

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