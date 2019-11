“Il Mondo dell’Arte” festeggia i suoi primi 45 anni di attività

Nel 1974 due ragazzi pieni di entusiasmo e grandi sogni aprono un locale “Il circolo degli artisti” nella periferia di Roma. Una fucina spontanea dove molti ragazzi si incontravano e mettevano in risalto le loro qualità artistiche: musica, recitazione, danza e pittura. Attori di un vero decentramento culturale.

Nel 1976 l’interesse si concentra nella pittura. Si cambia sede e nome. Nasce “Il Mondo dell’Arte”. Un nome ambizioso che per i due ragazzi significava portare l’arte italiana in tutto il mondo.

In questi 45 anni di attività, il sogno si è avverato. Oltre ad aver avuto anche una galleria per un ventennio nel cuore di Roma” Via Margutta” e una a Colonia (Germania), i due hanno esposto nei vari paesi Europei, in Canada, Cina, Stati Uniti ed Emirati Arabi.

Oggi, questi due eterni ragazzi, sempre con l’entusiasmo di allora, nel ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso sogno, vogliono condividere questo momento con pittori, collezionisti, amici e appassionati d’arte.

Il Mondo dell’Arte (1974 – 2019) nel 45° ANNIVERSARIO è lieto di invitare alla festa dei primi 45 anni di attività e al Vernissage Cocktail di Sabato 30 Novembre 2019 dalle ore 18.00 alle 22.00.

Nell’occasione sarà inaugurata una mostra che si protrarrà fino al 6 Gennaio 2020 (Ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00). Aperta nei giorni festivi

Nell’occasione verranno esposte opere di tutti gli artisti che ne hanno fatto parte.