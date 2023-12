Il musical “Matilda” al Teatro Sistina

Arriva domani Giovedì 7 Dicembre 2023 al Teatro Sistina uno dei libri più amati da tre generazioni, divenuto esilarante film grazie a Danny De Vito e ora consacrato su Netflix nella versione musical, arriva finalmente per la prima volta in Italia a firma di Massimo Romeo Piparo. Con la partecipazione di Luca Word nel ruolo della temibile preside Trinciabue e con la amatissima coppia dei The Pozzolis Family (Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli) nei panni dei cinici e goffi genitori di Matilda.

Matilda è una bambina fuori dal comune, dotata di super poteri che grazie alla sua sensibilità e brillantezza, riesce a sovvertire le regole superando i soprusi degli adulti e guidando la rivolta pacifica e divertente dei propri coetanei. Una storia fantastica che celebra l’amicizia, il coraggio e l’amore per i libri e per la conoscenza, che lancia un bellissimo messaggio di speranza alle giovani generazioni contro vessazioni e bullismo.

Rivolto agli spettatori di ogni età, Matilda è lo spettacolo perfetto per tutta la famiglia. Tratto dal celebre romanzo per bambini di Roald Dahl (anche autore de La fabbrica di cioccolato) il musical si avvale del divertente testo di Dennis Kelly e delle magnifiche musiche e liriche di Tim Minchin, adattate interamente in italiano dallo stesso Piparo (al suo attivo, tra gli altri, i riuscitissimi Cats, Mamma Mia, Billy Elliot, Evita) e ha vinto oltre 50 premi in tutto il mondo riscuotendo grande successo internazionale di pubblico e di critica. I premi più significativi annoverano ben sette Olivier Awards© (record nella storia degli oscar del West End), e cinque Tony Awards©.