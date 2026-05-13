Il nostro Vinitaly: intervista a Ramona Stănciulescu

Da alcuni mesi la redazione, settore enogastronomia di “Abitare a Roma”, si sta interessando di enoturismo (vedi https://abitarearoma.it/aspettando-vinitaly/ e https://abitarearoma.it/scopri-la-dolce-vita-il-lazio-del-vino-alla-conquista-di-vinitaly-2026/ , fenomeno lavorativo in piena espansione, che da semplice visita in cantina, si è trasformata in esperienza immersiva, unendo vino, cultura e territorio, per cui, informati per tempo da una nota giornalista, esperta di sostenibilità, siamo andati a intervistare Ramona Stănciulescu.

L’occasione ce l’ha offerta Vinitaly 2026, che ha il merito di mettere in contatto migliaia di persone provenienti da oltre cento paesi di tutto il mondo. Invitati personalmente dalla imprenditrice rumena, ci siamo recati presso il Castrum Wine Relais Valpolicella, che si trova nel cuore della Valpolicella Classica, sulla cima della collina più alta nel borgo di Castelrotto.

Ad accoglierci con grande cordialità è la stessa Ramona: “Dopo una lunga esperienza come imprenditrice in Romania ci siamo trasferiti con mio marito e le figlie in Valpolicella ed è stato un amore a prima vista. Con mio marito, Giampiero Borghetti, discendente diretto della famiglia Fraccaroli, abbiamo pensato di offrire agli amanti del vino anche una accoglienza sostenibile; ci siamo così rivolti al professor Giancarlo Dall’Ara, esperto e docente di marketing turistico, ideatore dell’Abergo Diffuso: si tratta di un concept che punta alla valorizzazione del territorio e si contraddistingue per avere i propri elementi (unità abitative, camere, ecc.) dislocati in punti diversi dello stesso nucleo urbano e in strutture diverse. Abbiamo pensato anche alla accoglienza per famiglie con bambini in età prescolastica e, così, abbiamo allestito la cantina con maxi schermi, mandando in onda la storia della famiglia Borghetti, poi regaliamo dei fogli da colorare e gli facciamo costruire piccole botti da portare a casa”.

L’entusiasmo di Ramona ci contagia: “Casa Fraccaroli è il nome della tenuta posseduta per generazioni dalla famiglia di mio marito. La casa fu costruita da Vito Fraccaroli nel XVIII secolo. Nella seconda generazione della famiglia Fraccaroli, nel 1805, nacque Innocenzo Fraccaroli, un apprezzato scultore, noto nella storia dell’arte come Canova di Verona“.

Per costruire l’identità del marchio, Ramona Stănciulescu, insieme al marito Giampiero Borghetti e alle due figlie, ha costantemente ricercato informazioni sulla località in cui sorge la struttura alberghiera (Valpolicella), sul vicino castello e su Casa Fraccaroli, costruita ben 230 anni fa.

“Dopo che ci siamo stabiliti in Italia nel 2018, – prosegue – non è stato difficile capire che questo luogo meritava maggiore attenzione e che era perfetto per sviluppare un’attività turistica a conduzione familiare, con le regole imprenditoriali apprese e applicate per oltre 20 anni in Romania. Così, alla fine del 2020 abbiamo deciso di sviluppare questa attività, specializzandoci nel turismo enogastronomico esperienziale, tenendo conto delle specificità della zona vitivinicola, ma anche perché la nostra famiglia possiede cinque ettari di vigneti in Valpolicella e una cantina di produzione vinicola inclusa nel perimetro del complesso, che rappresenta di fatto la “ciliegina sulla torta” nel caso della nostra struttura turistica”.

La struttura è stata chiamata Castrum Wine Relais, un nome dal messaggio diretto, ispirato al nome della città in cui si trova – Castrum Rotary – a cui è stata aggiunta la parola “vino”, in riferimento al fatto che la proprietà possiede una propria cantina che produce vini della Valpolicella.



Tutti gli interni ed esterni degli edifici, le aree comuni e le vie di accesso interne sono stati ristrutturati, con l’apertura graduale delle unità operative tra il 2021 e il 2023. L’area ricettiva comprende camere a tema, dove la storia del territorio, dell’uva e della vinificazione è rappresentata dai dipinti nelle camere superior e deluxe, mentre le suite sono dedicate alle sculture di Innocenzo Fraccaroli. Pertanto, tutto nella struttura del Castrum Wine Relais è tematico: vino, tradizioni, arte, architettura.



Nel 2024, sono stati individuati altri due edifici vicino a Castrum, che i proprietari intendono ristrutturare e trasformare in camere e suite per la stagione 2026.

“Dopo l’acquisizione delle ultime due proprietà, – aggiunge Ramona Stănciulescu – abbiamo iniziato a cercare soluzioni tecniche per avere una classificazione più chiara dei servizi che offriamo e anche per poter superare il limite sul numero di camere specifico del luogo. Alla fine del 2024 siamo stati ammessi all’Associazione Alberghi Diffusi in Italia, comunicando direttamente con il Prof. Giancarlo Dall’Ara, persona di eccezionale disponibilità, dal quale abbiamo appreso che la struttura Castrum Wine Relais Valpolicella è la prima proprietà turistica a far parte dell’Associazione Alberghi Diffusi nella Regione Veneto”.

Attualmente, l’attività del Castrum Wine Relais Valpolicella è organizzata in quattro unità operative:

*Wine Relais – otto camere a tema Wine Relais Valpolicella e sette Art Luxury Suite dedicate alle sculture di Innocenzo Fraccaroli, un concept di design in collaborazione con la designer rumena Denisa Guler e decorate con grandi murales, realizzati anch’essi da un artista rumeno, il pittore e scultore Andrei Bălan.

*Wine Bar&Bistro – un locale di tendenza, sorprendente per il suo carattere metropolitano in questa oasi di tranquillità rurale. Completamente rinnovato e ampliato nel 2021, il locale si trova al piano seminterrato di Casa Fraccaroli, con affaccio su Piazza di Castelrotto, e dispone di un’ampia terrazza che può ospitare oltre 90 persone e cinque sale interne con pareti in pietra, tipiche dell’epoca della villa, che possono ospitare oltre 70 persone. Il Castrum Wine Bar & Bistro si è aggiudicato il primo premio nella categoria Wine Tasting & Food Experience 2025, nell’ambito del concorso Great Wine Capitals of the World. Il ristorante propone quindi un menù incentrato sulle specialità locali, con proposte di piatti caldi e freddi, preparati con ingredienti e prodotti acquistati entro un raggio massimo di 20 km, al fine di preservare l’autenticità del territorio nelle proposte gastronomiche.

*Meeting ed Eventi – molteplici spazi eleganti e versatili, con una capienza da 10 a 150 persone, per eventi privati ​​o aziendali, spesso abbinati ad attività di team building ed esperienze enogastronomiche.

*Cantina di produzione di vini Valpolicella e Gastro Wine Shop – una cantina boutique che produce vini Valpolicella e tre punti vendita Wineshop per la presentazione e la vendita dei vini dell’azienda, nonché di prodotti della linea Gastro della sede di Castrum, selezionati o creati appositamente.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il professor Dall’Ara e ci ha confermato che: “l’idea mi è venuta in Carnia e l’ho potuta concretizzare per la prima volta in Sardegna nel 1998; idea che è stata adottata in 19 regioni italiane, ma anche in molti paesi stranieri, soprattutto in Giappone. L’albergo diffuso l’ho ideato per garantire una presenza ricettiva anche in quei centri piccoli o piccolissimi, spesso dotati di interessanti vestigia storiche o artistiche, dove la costruzione di un hotel “classico” avrebbe snaturato il contesto abitativo e culturale. Si tratta, ovviamente, anche di un sistema per ristrutturare case e ambienti che altrimenti non verrebbero utilizzati o per i quali, magari, non verrebbero rispettate le tipicità locali”.

Cari lettori di “Abitare A Roma”, tutti questi coraggiosi pionieri del turismo sostenibile hanno la nostra ammirazione e sostegno; un turismo lento è proprio l’ideale per i tempi che corrono, un mondo accogliente con proposte enogastronomiche in sintonia con le bellezze dei luoghi. I colori, i profumi, i sapori, la vallata ricamata con vigneti e con le altre coltivazioni, tutto concorre a una esperienza rara, intensa, talmente immersiva da sentirvi magicamente in armonia con gli abitanti del borgo e a farvi dire, alla famiglia Borghetti: torneremo.

Anna Onori, Henos Palmisano

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