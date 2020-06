Il romasettino Quagliozzi convocato con la Nazionale Pre-Juniores

Grande gioia in casa Roma 7 per l’ennesima convocazione nella Nazionale Pre-Juniores di pallavolo di Francesco Quagliozzi, classe 2003 appartenente alla rosa della serie B e dell’Under 19 maschile.

La Federazione Italiana Pallavolo ha infatti comunicato, su indicazione del Direttore Tecnico delle squadre nazionali, prof. Julio Velasco, la lista degli atleti convocati per l’attività finalizzata alla partecipazione del campionato europeo di categoria, che si svolgerà dal 4 al 13 settembre con sedi Marsicovetere (PZ) e Lecce.

La convocazione è arrivata dopo un lungo periodo di preparazione fisica e tecnica. Durante la quarantena i giocatori in rosa sono stati seguiti assiduamente da tutto lo staff della Nazionale ed hanno continuato ad allenarsi da casa in vista della ripresa delle attività. Con l’allentamento delle misure restrittive i nostri giocatori nazionali hanno da subito ripreso le attività seguendo tutti i protocolli per garantirgli il migliore stato di forma possibile.

Gli atleti e lo staff dovranno effettuare l’esame sierologico per ricerca di anticorpi Covid-19 IgM e IgG prima dell’inizio dell’attività.

Giulio Morelli