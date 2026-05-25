Il sindaco Roberto Gualtieri allo stabilimento Birra Peroni per i 180 anni attività a Roma

Il 21 maggio 2026, Birra Peroni ha accolto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri presso la sua sede romana, in occasione delle celebrazioni per il 180° anniversario dell’azienda. Un traguardo significativo che la storica ditta ha scelto di condividere con i territori in cui opera, aprendo le porte dei propri siti alle comunità locali. All’incontro ha preso parte anche Mauro Caliste, Presidente del Municipio V, di cui fa parte il quartiere di Tor Sapienza che ospita la sede.

La visita si è articolata in un percorso all’interno dello stabilimento produttivo, con una tappa negli uffici recentemente rinnovati e un incontro conclusivo con le dipendenti e i dipendenti. Un momento di dialogo e confronto che ha ribadito il forte legame tra Birra Peroni e la città di Roma, in occasione di un anniversario che per l’azienda rappresenta l’occasione per rilanciare il proprio impegno verso il futuro, anche attraverso una serie di investimenti significativi che hanno coinvolto la sua sede capitolina.

Negli ultimi 10 anni, infatti, l’azienda ha destinato oltre 60 milioni euro per l’innovazione tecnologica e il miglioramento delle performance ambientali del sito oltre che per il rinnovamento degli uffici e numerose iniziative dedicate alla sicurezza e al benessere delle persone che vi lavorano. Tra gli interventi più recenti, oltre 1,5 milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione della nuova area di ingresso e parcheggio in via Tiratelli, progettata per rafforzare l’efficienza logistica, migliorare la sicurezza di autotrasportatori, dipendenti e visitatori e favorire una maggiore fluidità del traffico su via Birolli e Via Collatina.

“Ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri per questa visita” – ha dichiarato Enrico Galasso, Presidente e Amministratore Delegato di Birra Peroni. “È un gesto importante di attenzione verso la nostra realtà e verso le persone che ogni giorno contribuiscono alla sua crescita. Roma rappresenta per noi una città fondamentale: qui si intrecciano la nostra storia e le prospettive di sviluppo futuro”.

La visita ha rappresentato anche l’occasione per inaugurare “La Scatola Rossa. Birra Peroni: da 180 anni, aperta al futuro”, un’installazione simbolica dedicata al percorso dell’azienda. Uno spazio essenziale e immersivo, caratterizzato dal rosso iconico di Birra Peroni e privo di una copertura e di un lato, per raccontare l’attitudine dell’azienda: evolversi continuando a guardare oltre, verso un futuro che nasce dal proprio passato.

“Birra Peroni rappresenta un pezzo importante della storia industriale e dell’identità di Roma. Celebrare oggi i suoi 180 anni significa rendere omaggio a un’azienda che ha saputo attraversare epoche diverse, mantenendo sempre un legame forte con la città e continuando a investire su innovazione, sostenibilità, lavoro e qualità. La presenza di uno stabilimento produttivo così importante nella Capitale è un valore aggiunto per la città: significa occupazione, competenze, presidio industriale e capacità di attrarre investimenti” ha affermato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale.

“Ho avuto il piacere di partecipare, insieme al Sindaco Gualtieri, alle celebrazioni per i 180 anni di Birra Peroni nella sede di Tor Sapienza, nel nostro Municipio. – ha dichiarato il presidente municipale Mauro Caliste – Un anniversario che racconta una storia di eccellenza industriale, radicamento nel territorio e capacità di innovare senza perdere le proprie radici. Birra Peroni è un pezzo della nostra storia e un presidio industriale strategico per Roma: significa occupazione di qualità, competenze, filiera, capacità di attrarre investimenti. Rinnovo il nostro impegno a lavorare al fianco di chi investe sul territorio, crea valore e promuove la sostenibilità. Tor Sapienza è casa dell’eccellenza: oggi lo abbiamo ricordato con orgoglio“.

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