Impedire la scomparsa del Teatro Piccolo di Pietralata

La chiusura del Teatro Piccolo di Pietralata è un danno non solo per il IV Municipio, ma anche per tutta la comunità che ormai ha pochi punti di incontro e di aggregazione.

È ora di ripensare la Città e riutilizzare I Beni Pubblici Abbandonati per offrire una nuova visione del territorio.

Appuntamento Giovedì 10 Febbraio – Via Flora 20 – ore 16.30.