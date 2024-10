Inaugurato il cantiere per la realizzazione del Tram su viale Palmiro Togliatti

Nella mattina di lunedì 21 ottobre, con l’inizio delle prime indagini archeologiche, ha finalmente preso il via la fase di precantierizzazione per la realizzazione della Tranvia Togliatti.

La cerimonia simbolica del taglio del nastro è avvenuta alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, della commissaria straordinaria del Governo per la linea C, Maria Lucia Conti, dell’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, e del presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. Presenti anche molti esponenti e volontari di Legambiente, che sostengono da sempre la realizzazione dell’opera.

La nuova linea, che avrà una lunghezza complessiva di circa 8 km, si snoderà lungo tutta viale Palmiro Togliatti, prevedendo la presenza di 18 fermate intermedie che collegheranno i due capolinea di Ponte Mammolo e Subaugusta, mettendo così finalmente in connessione le tre linee della Metro A, B e C e le linee ferroviarie FL2 e Roma – Giardinetti.

La capacità di trasporto prevista è di circa 3.500 passeggeri all’ora (in ore di punta) per senso di marcia.

La realizzazione del progetto avrà un costo di 184 milioni di euro, cofinanziati dai fondi PNRR, e secondo il cronoprogramma sarà completata nel 2026.

“Sembra incredibile ma mentre altre Capitali lavoravano per potenziare il TPL su ferro Roma era paralizzata. Ed è incredibile che questo sia il primo cantiere di tram che parte in città dal 1996. Questa

sarà la prima tranvia tangenziale di Roma, che coprirà la periferia est della città, diventando un moltiplicatore della capacità del TPL per tutta Roma” ha dichiarato Gualtieri a margine dell’inaugurazione.

Il sindaco ha inoltre aggiunto che “questo tram riconnette e fa sistema con altri assi del trasporto pubblico ed è importante simbolicamente anche perché non sarà una linea che porterà direttamente verso il centro ma una linea che renderà più efficiente il TPL in una zona non centrale.

Sarà inaugurata nel 2026 come previsto da Pnrr e per quella data saranno pronti anche i tram acquistati grazie alla gara da mezzo miliardo per 121 mezzi, che abbiamo già chiuso. A breve partirà poi il cantiere della prima parte del tram Tva, da Giureconsulti a San Pietro. E poi ricordo i cantieri per la linea C in centro. Va quindi avanti la rivoluzione del TPL su ferro”.

L’assessore ai trasporti Patanè ha aggiunto: “È una giornata storica per la città di Roma e per questo quadrante, perché dopo 28 anni dagli ultimi cantieri di tram realizzato a Roma, ovvero l’8 nel 1996, oggi partono i cantieri di una nuova linea sarà importantissima per la città e taglierà tangenzialmente tutto il quadrante est.

Ma questo sarà un pezzo di una linea più lunga che arriverà fino a Trastevere. Questo cantiere arriva dopo anni di lavoro perché fare un nuovo tram non è uno scherzo“.

Sono passati circa 26 anni da quando, nel 1998, fu inaugurata la linea del tram 8 che collega Largo Arenula con via del Casaletto. In quegli anni il Sindaco di Roma era Francesco Rutelli, e la città si stava trasformando in vista del Giubileo del 2000. Da allora nessuna nuova linea tranviaria è stata avviata o inaugurata nella città.

