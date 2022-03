Inaugurato il Polo Riabilitativo Nuova Sair

Questa mattina è stato inaugurato in via Paciotti 21 il Polo Riabilitativo Nuova Sair, centro accreditato dalla Regione Lazio per l’erogazione, a persone con disabilità, di servizi ambulatoriali, semiresidenziali e domiciliari.

400 persone (di cui la metà hanno meno di 18 anni) riceveranno riabilitazione in un edificio di 5mila mq con parco attrezzato. Saranno impiegati 200 tra: medici, logopedisti, psicologi, educatori, terapisti occupazionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, fisioterapisti, ausiliari specializzati, infermieri, operatori socio sanitari, assistenti sociali e personale amministrativo”.

Il focus delle attività riabilitative del Polo sono l’autismo e i disturbi del neuro-sviluppo e per questo è stato insediato anche un Centro Prima Infanzia per il trattamento precoce dell’autismo in bambini dai 24 ai 72 mesi d’età.

La sua inaugurazione, in coincidenza con il 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, è un simbolo dell’importanza di questo centro per l’attenzione e cura che avrà nell’accoglienza delle famiglie con bambini affetti da autismo.

La Regione Lazio, a tal proposito, in occasione dell’“Aprile Blu”, ha accolto la proposta di una mamma di dedicare l’intero mese alle prime visite, in 4 giornate Open Day, presso i centri di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione per Età Evolutiva.

Il Polo Riabilitativo Nuova Sair prevede anche l’intervento domiciliare per pazienti con malattie degenerative (SLA, Sclerosi Multipla, Parkinson etc.) e la riabilitazione, sempre in regime domiciliare, ai neonati con malattie rare o con disabilità dovute a nascite premature.

Presenti questa mattina l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, il Presidente Rosario Riccioluti, il Presidente del V municipio Mauro Caliste, la consigliera regionale Marta Leonori, la delegata dell’area metropolitana Tiziana Biolghini, il direttore generale della Asl Rm 2 Giorgio Casati e il presidente Nuova Sair Rosario Riccioluti.

“Dobbiamo fare squadra, – ha dichiarato D’Amato – così come abbiamo fatto per il contrasto alla pandemia, dobbiamo creare un sistema regionale che ruota attorno ai bisogni del cittadino, soprattutto dei più piccoli”.

“Tutelare i diritti di tutti significa tutelare i diritti anche delle persone più fragili.

Per questo è importante – ha dichiarato Marta Leonori – lo straordinario lavoro che oggi ha permesso l’inaugurazione del nuovo Polo”.

“Il nostro centro risponde – ha dichiarato Rosario Riccioluti – con risorse professionali qualificate all’insufficienza di strutture per il trattamento precoce”.