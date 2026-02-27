Incendio a Portonaccio: brucia un capannone a ridosso della Tangenziale

Erano circa le 21:00 di ieri giovedì 26 febbraio, quando le prime segnalazioni hanno inondato i centralini del numero unico di emergenza.

Il rogo, violento e improvviso, è divampato in un manufatto situato all’incrocio con via Alfonso Torelli, in una posizione strategicamente critica a pochi metri dallo svincolo della Tangenziale Est.

L’intervento e la paura per i magazzini

Sul posto sono accorse immediatamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

I pompieri hanno lavorato incessantemente per circoscrivere le fiamme, che minacciavano di estendersi ai magazzini e ai depositi situati a brevissima distanza.

La colonna di fumo, densa e visibile da chilometri di distanza, ha avvolto l’area rendendo l’aria irrespirabile per ore.

Giallo sulle cause

Al momento, le origini dell’incendio restano avvolte nel mistero. I militari dell’Arma e i tecnici del 115 hanno avviato i rilievi non appena la situazione è stata messa in sicurezza per accertare se si sia trattato di un corto circuito, di un incidente fortuito o se, dietro il rogo, possa celarsi la mano di un piromane.

Fortunatamente, dalle prime informazioni raccolte, non sembrerebbero esserci feriti o intossicati gravi, ma i danni alla struttura appaiono ingenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.