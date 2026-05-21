Incendio a Torre Spaccata: auto avvolta dalle fiamme, paura in strada

Un bagliore improvviso nel buio della prima serata, l’odore acre della plastica bruciata che si è propagato rapidamente tra i palazzi e le prime chiamate d’emergenza arrivate alla centrale.

Momenti di forte apprensione si sono registrati nella tarda serata di ieri, mercoledì 20 maggio, nel cuore del quartiere di Torre Spaccata, alla periferia orientale della Capitale, a causa di un incendio improvviso che ha letteralmente divorato un’autovettura parcheggiata in strada.

L’allarme è scattato precisamente alle ore 22.07, quando la Sala Operativa di via Genova ha raccolto le segnalazioni dei residenti e ha disposto l’invio immediato sul posto della squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Tuscolano II (distaccamento 12/A).

I pompieri sono giunti a sirene spiegate in via di Torre Spaccata, posizionandosi all’altezza del civico 153, dove il veicolo era ormai parzialmente trasformato in una torcia di fuoco.

Il tempestivo e professionale intervento dei soccorritori ha permesso di arginare il fronte delle fiamme prima che queste potessero propagarsi ad altri veicoli in sosta o lambire i vicini alberi d’alto fusto.

I Vigili del Fuoco hanno domato rapidamente il rogo e avviato le successive e meticolose operazioni di raffreddamento delle lamiere, mettendo in totale sicurezza l’intera area interessata dal sinistro, sfollando i curiosi e scongiurando potenziali esplosioni legate ai serbatoi di carburante.

Fortunatamente, secondo quanto riferito dai soccorritori nelle relazioni del mattino, non si registrano persone coinvolte, intossicate o ferite.

Resta invece aperto il capitolo relativo alla natura dell’evento. Le cause dell’incendio sono infatti al momento in fase di accertamento tecnico da parte degli specialisti del corpo.

Sul posto, per garantire la viabilità, i rilievi fotografici e gestire gli adempimenti di competenza, è intervenuto anche il personale della Polizia di Stato del Commissariato Tuscolano, che ora esamina la zona a caccia di eventuali tracce utili a stabilire la matrice, dolosa o accidentale, del rogo.

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