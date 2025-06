Incendio via Appia Nuova, indicazioni alla cittadinanza

Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di oggi, 30 giugno 2025, in zona Via Appia Nuova-Quarto Miglio, coinvolgendo anche depositi e stabilimenti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, diverse squadre di volontari della Protezione Civile di Roma Capitale, la Polizia Locale e un presidio sanitario in via precauzionale.

Alle ore 17:30 l’intervento è ancora in corso.

Si raccomanda, a titolo precauzionale, alla popolazione presente o in transito nella zona interessata (Appia Antica Nord-Quarto Miglio -Mun. VII e VIII), di:

– Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

– Mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

– Non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

– Lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona;

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112. Per informazioni è attiva la Sala Operativa h24 della Protezione Civile al numero verde 800 854 854.

È stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio, che ne pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale.

