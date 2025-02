Incidente al Nuovo Salario, Polizia Locale individua pirata della strada

È stato individuato in queste ore il pirata della strada che, nella serata di ieri in via Monte Cervialto prossimità civico 152 ha investito un cittadino di 57 anni, uccidendolo, per poi darsi alla fuga.

Gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, grazie ad una tempestiva attività di indagine, sono riusciti a risalire al veicolo Range Rover e al conducente , uomo italiano di 39 anni che, ieri sera, dopo l’investimento si è allontanato senza prestare soccorso al pedone, deceduto in seguito all’impatto.

Il responsabile è stato condotto presso gli uffici di Gruppo di viale Parioli, dove è stato denunciato. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Nei suoi confronti l’accusa è di omicidio stradale , aggravato da fuga e omissione di soccorso.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.