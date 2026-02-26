Incidente sul lavoro a Guidonia: 67enne cade dall’autogru. L’uomo in codice rosso all’Umberto I

Un volo improvviso, poi il violento impatto con l’asfalto. È rimasto gravemente ferito un operaio romano di 67 anni, protagonista di un drammatico infortunio sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri in una ditta di trasporti a Guidonia Montecelio, nel quadrante nord-est della provincia capitolina.

L’allarme è scattato intorno alle 9:00 di mercoledì, quando i colleghi dell’uomo, udito il fragore della caduta, si sono precipitati in via della Tenuta del Cavaliere, nel cuore della zona industriale della “Città dell’Aria”.

La dinamica: il volo dal mezzo pesante

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti del Commissariato di Tivoli, il sessantasette era impegnato in alcune manovre a bordo di una autogru.

Per cause ancora in corso di accertamento – al vaglio degli inquirenti se per un malore, una distrazione o un guasto tecnico – l’uomo ha perso l’equilibrio precipitando dal mezzo.

L’impatto al suolo è stato violentissimo: l’operaio ha riportato traumi profondi alla testa e alle braccia.

I sanitari del 118, arrivati tempestivamente sul posto, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione clinica, disponendo il trasferimento d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma in codice rosso.

Le indagini sulla sicurezza

Come da prassi in caso di infortuni gravi sul lavoro, nell’area dell’incidente sono intervenuti gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) della Asl Roma 5.

Ai tecnici spetterà il compito di verificare il rispetto delle normative antinfortunistiche all’interno della ditta di trasporti e l’integrità dei dispositivi di protezione e del macchinario manovrato.

Il fascicolo è ora nelle mani degli investigatori della Polizia di Stato, che nelle prossime ore raccoglieranno le testimonianze dei presenti per fare piena luce su una mattinata di lavoro trasformata in tragedia.

