Incontro con la Asl Roma 2 il 23 maggio 2023

“A seguito della mobilitazione a Largo De Dominicis dell’11 aprile scorso, la ASL Roma 2 ha convocato un incontro per il 23 maggio alle ore 14:30”.

Informa in un comunicato il Comitato Mammut Casale Alba 2.

“Come specificato – prosegue il comunicato – durante il presidio e le assemblee svolte in quartiere, andremo a parlare di alcuni punti fondamentali per il nostro territorio:

Estensione dello screening odontoiatrico alle altre scuole del quartiere

Cure odontoiatriche e apparecchi gratuiti per chi ne ha bisogno

Istituzione dei mediatori culturali come servizio essenziale per l’accesso ai servizi socio-sanitari

Sportello socio-sanitario della Asl presso la sede del Comitato Mammut con cadenza regolare per ascoltare le esigenze e i problemi degli abitanti e delle abitanti del quartiere

SUL TERRITORIO DECIDONO GLI ABITANTI. Riapriamo Villa Tiburtina”.