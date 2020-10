Indoor rowing. Gennaro Di Mauro stabilisce il nuovo record del mondo categoria juniores: 9374 metri in mezz’ora

Un atleta italiano ha stabilito un prestigioso record del mondo di indoor rowing. Gennaro Di Mauro, atleta tra i più brillanti del canottaggio italiano, ha infatti vogato per trenta minuti sul rower percorrendo la ragguardevole distanza di 9374 metri, mantenendo un passo medio di 1:36 ogni 500 metri, nuovo limite mondiale della categoria Juniores.

Il diciottenne napoletano è passato recentemente dalla Canottieri Napoli a vestire i colori della Canottieri Aniene di Roma, circolo che lo ha adottato e nel quale l’impresa è stata compiuta.

Un risultato di grande prestigio per l’atleta, allenato da Giovanni Suarez, che è al suo terzo record mondiale di categoria.

E’ proprio il tecnico napoletano, tre volte Olimpionico, a raccontarci della performance di Di Mauro.

“Quella compiuta da Gennaro è una stata una vera e propria impresa, fortemente voluta dal ragazzo, che ha dimostrato ancora una volta tutte le sue enormi potenzialità. La sua crescita tecnica è costante, un vero e proprio talento del remo. Ci stiamo allenando con l’obiettivo di arrivare ad ottenere il pass per le prossime Olimpiadi. Di Mauro sta lavorando sodo per riuscirci. Mi preme ringraziare il Circolo Canottieri Aniene per averci dato l’opportunità di allenarci e di arrivare a questi livelli ed anche la Canottieri Napoli, dalla quale entrambi proveniamo, e nel quale Gennaro ha iniziato ed è cresciuto. L’ indoor rowing sarà uno strumento importante per la crescita tecnica e fisica dell’atleta e sono certo che potrà firmare altre grandi performance nell’attività in palestra”.