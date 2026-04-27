Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro

Un bosco, una bimba-lupo e una ricerca che affonda le radici nella memoria. Lo spettacolo “Nella pancia di papà”, una produzione di Ruotalibera Teatro e Compagnia UraganVera, chiude ufficialmente la stagione dedicata alle famiglie, proponendo una riscrittura originale di Cappuccetto Rosso.

Lo spettacolo: un inno alla crescita

Al centro della narrazione c’è il rapporto tra padre e figlia, esplorato attraverso la scoperta del mondo e del corpo.

La trama: Una piccola protagonista attraversa le fasi della crescita motoria, dal gattonare ai primi passi solitari nel bosco, imparando a riconoscere le tracce di sé e degli altri.

Il tema: Il vento che ulula tra le fronde diventa la voce del padre, trasformando il bosco in un luogo di ascolto e memoria dove la vita resiste e fiorisce.

Target: L’opera è pensata per un pubblico di bambini dai 3 ai 10 anni.

Cast e dettagli tecnici

La regia e la drammaturgia sono firmate da Fiona Sansone, che sale sul palco insieme a Manuela De Angelis. Lo spettacolo si avvale di una cura particolare per il movimento e l’estetica:

Regia di movimento: Manuela De Angelis.

Scene e Costumi: Fabrizio Di Pardo, Paola Tenaglia e Veronica Urgese.

Disegno luci: Andrea Panichi.

Informazioni utili per il pubblico

Data la natura conclusiva della stagione, è consigliata la prenotazione o l’acquisto anticipato dei titoli d’ingresso.

Quando: Domenica 3 maggio 2026, ore 16:30.

Dove: Centrale Preneste Teatro, Via Alberto da Giussano 58 (Roma).

Prezzo: Biglietto unico a 7,00 €.

Biglietteria: Acquisto online sul sito ufficiale o direttamente in teatro dalle ore 16:00 del giorno dell’evento (salvo esaurimento posti).

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