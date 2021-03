Insediato il nuovo Consiglio della FIPAV Lazio

Mercoledì 24 marzo si è svolto il primo incontro del nuovo consiglio regionale della FIPAV Lazio. Nell’occasione, sono state individuate le referenze dei consiglieri per il quadriennio 2021-2024. Il nuovo vice presidente del CR è Alberto Di Blasi, al quale è stata affidata anche la delega alla qualificazione dei dirigenti.

Fabio Camilli è il segretario del consiglio, oltre a mantenere la delega al sitting volley, la disciplina paralimpica che consente l’inclusione di atleti normodotati e diversamente abili. A Massimo Moni la delega ai rapporti con i Comitati Territoriali del Lazio e quella al settore Ufficiali di gara, mentre Luca Liguori ha ricevuto l’incarico per il settore campionati e la qualificazione dei dirigenti.

Marina Pergolesi è la consigliera referente per la comunicazione e il marketing e per gli eventi territoriali, Pietro Mele curerà invece i rapporti con le società nazionali di Serie A e Serie B e lo sviluppo dell’attività giovanile. Restano in capo al presidente Andrea Burlandi i rapporti istituzionali e i progetti speciali, oltre al beach volley, al Volley Scuola, gli eventi nazionali e internazionali e il settore tecnici. Per quanto riguarda gli incarichi già deliberati Fabrizio Mares mantiene la referenza del CQR maschile, Pietro Colantonio quella del CQR femminile e del beach e Mario Mazzini quella del Centro studi FIPAV Lazio. Giampaolo Nardozi è stato eletto nell’assemblea del 21 febbraio come revisore dei conti.

Referenze Consiglieri e curriculum sportivo

Alberto Di Blasi

Vice Presidente – Qualificazione dirigenti

diblasi@fipavlazio.it

Nato a Livorno il 18 gennaio 1963, dopo gli studi classici e universitari in Giurisprudenza pratica lo sport a buoni livelli (in particolare come calciatore). Di Blasi collabora alla nascita di diverse manifestazioni nazionali e internazionali, diventando consigliere della FIDIS Lazio (Federazione Italiana Dirigenti Sportivi). Porta “La Fonte Meravigliosa” (ne diventerà successivamente il presidente) a risultati eccellenti in diverse discipline come i 5 titoli mondiali e i 12 europei nel pattinaggio. Inizia la carriera di dirigente FIPAV nel CP Roma (1995-1997), poi viene eletto consigliere regionale della FIHP e consigliere del CSI Roma. Entra per la prima volta nel consiglio FIPAV Lazio nel 2002, negli anni in cui si impegna in prima persona per far nascere il centro sportivo “Fonte Roma Eur”. Nel 2012 viene eletto nuovamente come consigliere del CR, ricevendo nello stesso anno la Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni. È al terzo mandato consecutivo nel consiglio regionale.

Fabio Camilli

Segretario del Consiglio – Sitting Volley

camilli@fipavlazio.it

Nato a Roma il 23 maggio 1954, è laureato in Farmacia. Si avvicina al mondo della pallavolo come genitore nel 1991. Inizia la sua avventura nel volley con la società Colli Aniene, in cui ricopre inizialmente il ruolo di dirigente accompagnatore. Negli anni ne diventa responsabile del settore giovanile, contribuendo in maniera determinante alla crescita di tante atlete. Ha operato il rilancio della società Pallavolo Tor Sapienza: dal 1994 è vicepresidente, poi diventa presidente a partire dal 2005. Camilli contribuisce alla creazione del consorzio “Club del Volley” in cui uniscono le forze Tor Sapienza, Fonte Meravigliosa e Frascati ed è tra i soci fondatori del Volleyrò Casal de’ Pazzi, società che diventerà negli anni una delle più prestigiose e vincenti nel settore giovanile femminile. Successivamente, entra nel consiglio provinciale della FIPAV Roma con il presidente Franco Favretto e dopo due mandati nel CP diventa consigliere regionale FIPAV Lazio dal 2012. Nel 2016 riceve la stella di bronzo del Coni. È uno degli artefici dell’esplosione del sitting volley in Italia, disciplina che contribuisce egli stesso a far crescere al punto da centrare, grazie ai successi della Nazionale femminile, una storica qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo. Nel 2021 viene eletto nella Giunta del Lazio del Comitato Italiano Paralimpico.

Massimo Moni

Rapporti con i Comitati Territoriali e Settore ufficiali di gara

moni@fipavlazio.it

Nato a Minturno il 29 settembre 1963, si avvicina alla pallavolo all’età di 15 anni: prima come giocatore, poi come allenatore e infine come dirigente. Da Minturno a piazze come Gaeta, Cassino, Ausonia: quella di Massimo Moni è una carriera a 360 gradi che coincide con le tappe più importanti della pallavolo laziale negli ultimi 40 anni. Nel 2004 viene eletto per la prima volta nel consiglio del Comitato Provinciale di Latina, diventandone vicepresidente (un mandato) e presidente in due mandati, al termine dei quali entra a far parte del Comitato Regionale FIPAV Lazio nel 2016. A dicembre 2019 Moni viene insignito della Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni, un riconoscimento che premia la sua carriera dirigenziale di altissimo profilo.

Luca Liguori

Campionati e Qualificazione dirigenti

liguori@fipavlazio.it

Nato a Roma il 29 aprile 1984, è allenatore di 3° Grado 3° Livello giovanile della Federazione Italiana Pallavolo con all’attivo diverse promozioni in serie provinciali e regionali. Tecnico di IV Livello Europeo Coni, Liguori è anche maestro di beach volley, preparatore fisico, allenatore di sitting volley, smart coach e operatore BLS-D certificato. “Fuori dal campo” è laureando in Giurisprudenza e Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo; “dentro al campo” è direttore generale dell’Asd Dream Team Roma, società divenuta negli anni un punto di riferimento nella pallavolo giovanile del Lazio. Già consigliere della FIPAV Roma dal 2016 al 2020 e in passato team manager del CQR femminile, ha accompagnato l’evoluzione della sua carriera da dirigente con gli studi in management dello sport presso la scuola dello sport del Coni (in cui ha ottenuto un master di assoluto prestigio). È al primo mandato come consigliere del CR FIPAV Lazio.

Marina Pergolesi

Comunicazione e marketing ed Eventi territoriali

pergolesi@fipavlazio.it

Tesserata come giocatrice con la società ASP Civitavecchia dal 1978, da atleta Marina Pergolesi – nata a Civitavecchia il 30 settembre 1960 – conquista un successo dietro l’altro fino alla conquista della Serie B nazionale. In attività fino al 1998, dal 2016 è vicepresidente della ASP Margutta Civitavecchia (ricoprendo anche il ruolo di dirigente accompagnatore della prima squadra femminile): con la squadra della sua città compie una scalata alle categorie, dalla Serie D alla B2 nazionale. Il 27 giugno 2020 diventa presidente del club e nel 2021 viene eletta per la prima volta nel consiglio regionale della FIPAV Lazio. “Fuori dal campo” lavora in una società erogatrice di servizi tecnici e commerciali ai soci marchio Conad, occupandosi in particolare di controllo di gestione, budget, pianificazioni, bilanci e area amministrativa, finanziaria e fiscale.

Pietro Mele

Rapporti con società nazionali (A e B) e Sviluppo attività giovanile

mele@fipavlazio.it

Pietro Mele nasce a Roma il 25 giugno 1963. Inizia a giocare a pallavolo nel 1976, vincendo diversi titoli provinciali e regionali giovanili e, successivamente, scalando le categorie dalla Prima Divisione alla Serie B con le maglie della Montagnola, della Giovanni Castello, del Pomezia e del GS Divino Amore come schiacciatore di posto 4. La sua carriera termina a metà degli anni Novanta e dal 1996 inizia a svolgere il ruolo di direttore sportivo della GS Divino Amore. Dal 1998 al 2010 diventa vicepresidente del club, mentre nel 2011 assume la carica di presidente. Dal 2013 Mele è presidente della società Volleygroup Roma che nel 2018 acquisisce come brand “Roma Volley Club femminile” – collegata al main sponsor Acqua&Sapone – sodalizio che oggi milita nel campionato di Serie A2. “Fuori dal campo” è titolare di un’azienda che si occupa di gestione e costruzioni di impianti tecnologici (riscaldamento e condizionamento).