Inseguimento sulla Togliatti: arrestato 53enne su scooter rubato

Un tentativo di fuga durato pochi minuti, ma sufficiente a far scattare un inseguimento tra le strade del quadrante est della Capitale.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha notato uno scooter sospetto durante un normale servizio di controllo.

Alla vista dei militari, il conducente ha reagito accelerando bruscamente nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un breve inseguimento che si è snodato tra le arterie della zona, fino a quando i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo.

Durante le fasi del blocco si è verificato un momento di tensione: l’uomo ha opposto resistenza, dando vita a una colluttazione rapidamente contenuta grazie all’intervento degli operatori, che lo hanno immobilizzato e messo in sicurezza.

Dai controlli immediati è emerso che lo scooter era stato rubato poco prima a un 36enne romano. Il mezzo è stato recuperato e riconsegnato al proprietario.

Il conducente, un 53enne romano con precedenti, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

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