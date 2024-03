Internazionali d’Italia 2024, boom di vendite: esauriti i biglietti per la finale

Il tennis in Italia sta avendo un enorme successo. Grazie ai risultati pazzeschi di Jannik Sinner, della vittoria dello scorso anno in Coppa Davis, la passione per il tennis continua a crescere sempre più tra gli italiani e i risultati si vedono.

Dal 6 al 19 Maggio 2024 sarà il turno di Roma che ospiterà gli Internazionali BNL d’Italia 2024, il grande appuntamento del tennis della Capitale. Quando manca poco meno di un mese alla finale (maschile) sono già terminati i biglietti.

Il Centrale del Foro Italico capace di contenere 10.300 spettatori è già tutto esaurito. Una prova della passione dei romani e non solo.

Il costo dei biglietti per la finalissima del 19 Maggio 2024 variava dai 298 euro dei distinti ai circa 750 euro della tribuna. Costi che non hanno intimorito gli appassionati che riempiranno gli spalti del campo Centrale per ammirare i propri beniamini.

Qualche biglietto disponibile si trova soltanto nella fase centrale del torneo ma solo per i distinti con prezzi che variano fra i 50 e i 60 euro. Sui 40 euro per assistere invece nelle stesse posizioni, alle primissime partite (8 maggio, ndr).

Ricordiamo che la Rai trasmetterà in chiaro undici partite di singolo maschile, più una, ancora da decidere, fra la finale singolare femminile, quella del doppio maschile o doppio femminile.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati