Intesa tra Volleyrò Casal de’ Pazzi e Fenice Pallavolo

Il Volleyrò Casal de’ Pazzi e la Fenice Pallavolo stringono un importante accordo di collaborazione, basato sullo scambio reciproco di giovani atlete e volto alla loro crescita pallavolistica. L’intesa tra le due società romane, quella di Benedetto Rocco e quella di Armando Monini, è stata concretizzata con la stretta di mano tra i due Direttori tecnici, Alessandro Giovannetti per i blackorange e Luca Cristofani per i biancoazzurri, entrambi soddisfatti e molto propositivi per il cammino intrapreso.

Società leader in Italia nel settore giovanile femminile, il Volley Casal de’ Pazzi è diventata negli ultimi anni un punto di riferimento nazionale quale fucina di talenti. Non può che essere orgogliosa di questa collaborazione la Fenice Pallavolo, con una storia molto più recente, ma che già si è fatta apprezzare per il suo importante lavoro sul fronte giovanile maschile e al quale si affiancherà adesso anche un progetto femminile.

LE DICHIARAZIONI

“Quello tra Volleyrò e fenice è un progetto fortemente voluto – dice Luca Cristofani, Direttore Tecnico Volleyrò – L’attuale situazione delle categorie ci ha creato il problema di trovare la giusta collocazione per un gruppo importantissimo e di grande prospettiva; questa collaborazione ci permette di far esprimere bene queste atlete classe 2005, che contempla tante ragazze di prospettiva nazionale. Le lascio nelle mani di un bravissimo tecnico, Alessandro Giovannetti, di cui ho grande fiducia, e di una società amica, la Fenice Pallavolo. So che le ragazze faranno il percorso giusto ma comunque non saremo separati, sarà una collaborazione continua, con incontri e allenamenti in comune”.

“La Fenice Pallavolo ha deciso di dare un nuovo impulso al settore femminile e la stretta di mano con il Volleyrò ne rappresenta l’inizio – dice il Direttore Tecnico Alessandro Giovannetti – Sono orgoglioso di questo accordo che permetterà al settore una grande crescita uno scambio di atlete per il settore giovanile femminile regionale e italiano. Ringrazio i due presidenti Benedetto Rocco e Armando Monini, Laura Bruschini e il direttore tecnico Luca Cristofani. Lavoreremo con un gruppo di atlete classe 2005 quindi affronteremo il campionato di B2 nazionale con ragazze u17. Cercheremo di fare il meglio e di crescere le atlete che fino ad ora sono state a Volleyrò Casal de’ Pazzi”.

Il video con le interviste ai due Direttori tecnici:

Intesa tra Volleyrò Casal de’ Pazzi e Fenice Pallavolo Pubblicato da AbitareA Roma Notizie su Sabato 27 giugno 2020