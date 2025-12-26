Investe un ciclista e fugge: 59enne rintracciata e denunciata dalla Polizia Locale

Il 12 dicembre scorso un pomeriggio di ordinaria circolazione a viale Eritrea si è trasformato in un incubo per un rider di 35 anni, di nazionalità afgana.

Intorno alle 13.30, il ciclista è stato travolto da una Smart Fortwo grigia all’incrocio con via Lago di Lesina. L’automobilista, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia lasciando il ferito a terra.

Subito sul posto, gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per identificare il veicolo e il conducente. Il lavoro degli agenti si è concentrato sulle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona e delle strade limitrofe.

L’analisi delle immagini ha permesso di risalire alla targa della Smart e, di conseguenza, alla sua proprietaria: una donna italiana di 59 anni.

Le prime ricerche presso gli indirizzi riconducibili alla donna non avevano dato esito: la 59enne risultava irreperibile.

Solo dopo alcuni giorni di appostamenti e verifiche, gli agenti hanno individuato un collegamento con un parente residente nel quartiere Trieste. Qui la donna è stata finalmente rintracciata, insieme all’auto coinvolta nell’incidente.

Per la conducente è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso, mentre il rider ha ricevuto le cure necessarie dopo l’impatto.

