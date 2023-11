Ippodromo Capannelle: Master trionfa nel Berdardelli

All’Ippodromo Capannelle chiusura in bellezza della settimana dedicata al Roma Champions Day con un altro eccezionale appuntamento di galoppo.

Premio Guido e Alessandro Berardelli – Gr. III

In fondo ai 1800 metri della pista grande, resi ancor più selettivi dal terreno faticoso e infìdo, le possenti braccia del maestro Darione Vargiu portano alla vittoria Master (Territories), portacolori Blueberry in allenamento da Stefano Botti, coriaceo nel debellare la concorrenza e respingere l’assalto finale di Diomede, ribaltando così la recente linea del Campobello milanese. Alle loro spalle il favorito tedesco Ghorgan tiene a bada il francese Marselan per il terzo compenso, entrambi calati sensibilmente nel tratto conclusivo.



Premio Umbria – listed race

Netta affermazione del griffato Stefano Botti Turf, Noble Title (Siyouni), in sella al quale Mario Sanna è lesto a prendere la corda per dettare il ritmo della contesa sin dalle prime battute, e rendersi inavvicinabile per tutta la compagnia. Talentuosa è l’ultima ad arrendersi tentando invano l’aggancio al fuggitivo, mentre più indietro la francese Mgheera regola I Know Why per la terza moneta.



In precedenza, nelle due selettive listed race sui 1500 metri riservate ai puledri, Supereroe (Bungle Inthejungle) si impone di forza e a sorpresa tra i maschi nel Premio Rumon, precedendo Midnight Musk e Lord of Rules.

Criterium femminile la spunta Mysterious Shadow (Ten Sovereigns) davanti a Countess Susie e Nomellina, quest’ultima retrocessa dai commissari dal secondo al terzo posto per aver deviato bruscamente nel tratto conclusivo, danneggiando Countess Susie che avrebbe probabilmente lottato per la vittoria. Foto Domenico Savi Tra le femmine della spunta(Ten Sovereigns) davanti a, quest’ultima retrocessa dai commissari dal secondo al terzo posto per aver deviato bruscamente nel tratto conclusivo, danneggiando Countess Susie che avrebbe probabilmente lottato per la vittoria.