Isola Farnese, finisce l’isolamento: riaperta la strada del Borgo con corridoio protetto e semafori intelligenti

Riaperta via dell’Isola Farnese, dopo gli interventi di messa in sicurezza del costone interessato da alcuni eventi franosi che nei mesi scorsi avevano portato alla chiusura della strada.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato il 16 aprile l’ordinanza che dispone la riapertura parziale, temporanea e condizionata, al transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 175 ed il civico 190.

Dalla sera del 17 aprile l’accesso al borgo è pertanto nuovamente percorribile con limitazioni e misure di sicurezza. Il transito è consentito all’interno di un corridoio protetto di circa 2,75 metri, a senso unico alternato regolato da apposita segnaletica.

È introdotto inoltre il limite di 3,5 tonnellate. È stato installato un sistema integrato di controllo e gestione delle condizioni di sicurezza: in caso di allerta meteo gialla o superiore o di anomalie rilevate dal sistema di monitoraggio, scatterà l’interdizione immediata della circolazione.

In queste situazioni, un impianto semaforico si attiverà automaticamente con luce rossa fissa in entrambi i sensi di marcia, con interdizione dell’accesso al tratto interessato. In caso di chiusura, il collegamento con il borgo continuerà a essere garantito attraverso via Prato della Corte e tramite il percorso pedonale realizzato con scala.

Il provvedimento dispone inoltre che i proprietari delle aree interessate dal dissesto debbano procedere alla messa in sicurezza definitiva della parete, con tempi certi e obblighi precisi. In caso di inadempienza, l’Amministrazione potrà intervenire in via sostitutiva, con recupero delle spese.

Le lavorazioni eseguite

Per consentire la riapertura della strada, il Dipartimento Lavori Pubblici, avvalendosi del supporto di Risorse per Roma, ha eseguito una serie di interventi mirati alla stabilizzazione del versante.

In particolare, la parete rocciosa è stata oggetto di un intervento di protezione mediante la posa di una geostuoia abbinata a una rete di contenimento, entrambe ancorate al versante con tiranti e chiodature, in modo da trattenere eventuali nuovi distacchi di materiale lapideo.

Si è, inoltre, proceduto alla rimozione dei detriti e del materiale franato che aveva invaso la carreggiata, ripristinando le condizioni minime di percorribilità.

A queste lavorazioni si è affiancata l’installazione di un sistema di monitoraggio strumentale in continuo, in grado di rilevare anche movimenti millimetrici della parete e di trasmettere in tempo reale segnali di attenzione o allarme alla Protezione Civile, consentendo così un controllo costante delle condizioni di stabilità.

L’insieme di questi interventi, unito alle prime opere di protezione già eseguite, ha permesso di ridurre il livello di rischio e di creare le condizioni tecniche per una riapertura parziale e controllata della viabilità.

Infine, Areti ha effettuato un potenziamento dell’illuminazione nella tratta interessata. A queste opere si aggiungono anche i lavori effettuati su via Prato della Corte per consentire un accesso carrabile alternativo al borgo e alla scala con relativa illuminazione per i pedoni in caso di chiusura di via dell’Isola Farnese

“L’ordinanza rappresenta il passaggio decisivo al termine di lavori molto complessi. Questo atto consente il superamento dell’emergenza e la restituzione dell’accessibilità al borgo, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini. I lavori sono stati articolati, siamo consapevoli dei disagi per i residenti, che ringrazio per la pazienza, i tecnici hanno fatto il possibile per risolvere la situazione compatibilmente con le lavorazioni e con le misure volte ad evitare eventuali rischi. La fase successiva prevede che i privati procedano alla messa in sicurezza definitiva delle loro proprietà. Un ringraziamento va alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, alla Asl, alla Sala Operativa Sociale, alla Polizia Locale e al Municipio che, in questo periodo, hanno garantito un supporto costante agli abitanti, in particolare alle persone più fragili”, commenta l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini.

“Mi unisco all’assessora Segnalini nel ringraziare a mia volta tutte le forze in campo che, ininterrottamente, per settimane, sono state a lavoro per risolvere una situazione complessa e per fornire il massimo dell’assistenza alla popolazione, nonché’ la Comunità di Isola Farnese per la pazienza e lo spirito di collaborazione nonostante le tante criticità. Dopo la parziale riapertura della strada, il percorso è ancora lungo e per questo proseguiremo a lavorare per arrivare alla risoluzione definitiva e per il pieno rientro alla normalità”, dichiara il presidente del Municipio XV Daniele Torquati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.