Job Day: il 28 novembre aziende e candidati si incontrano

Giovedì 28 novembre i Centri Orientamento al Lavoro (C.O.L.) di Roma Capitale organizzano un “Job Day” per far incontrare persone in cerca di occupazione e aziende. L’appuntamento è presso la residenza Valco San Paolo, in via della Vasca Navale 79, dalle ore 9 alle 14.

L’iniziativa, in collaborazione con DiSCo Lazio, offrirà uno spazio per orientarsi, confrontarsi e scoprire le opportunità del mercato del lavoro cittadino.

Per partecipare occorre inviare un’e-mail a rete.col@comune.roma.it, indicando nell’oggetto “JOB DAY 28 novembre 2024” e specificando i propri dati anagrafici e di contatto.

“Job Day direzione lavoro” sarà l’occasione per conoscere anche i servizi del territorio. La rete C.O.L. – Dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale – è formata da tredici sportelli operativi sul territorio di Roma Capitale che offrono, nell’ambito della rete integrata dei servizi per l’impiego, orientamento al lavoro di 1° e 2° livello.

Nei Centri di Orientamento al Lavoro è possibile, ad esempio, consultare offerte di lavoro e corsi di formazione, avere sostegno per la stesura del curriculum vitae, partecipare a seminari tematici e formazione sulle tecniche di ricerca del lavoro, avere colloqui di orientamento e supporto alla creazione di impresa.

Locandina dell’evento.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙