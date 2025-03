Foresta Odontoiatria a Centocelle: un sorriso sano e duraturo con l’implantologia

A 6 mesi dall’apertura della nuova splendida sede in via dei Platani 155-157, abbiamo chiesto al dott. Fabio Foresta come affrontare il problema della perdita e sostituzione dei denti.

«La perdita di uno o più denti può avere un impatto sia estetico che funzionale. L’implantologia dentale offre una soluzione efficace e duratura.

Trascurare il problema può portare a complicazioni quali:

Spostamento dei denti e malocclusioni con problemi di masticazione.

Riassorbimento osseo, perché la mancanza di stimolazione dovuta all’assenza dei denti può portare alla perdita di osso e della gengiva, rendendo più difficile l’inserimento di impianti (in molti studi potrebbero dirti che non hai l’osso per mettere i denti fissi).

Problemi di masticazione e digestione.

Difficoltà nella pronuncia e perdita di autostima.

Addirittura esistono studi scientifici che mettono in relazione la mancanza dei denti con la demenza senile.»

Cosa fare?

«L’implantologia dentale è la soluzione più avanzata e duratura per sostituire i denti mancanti. Gli impianti dentali sono radici artificiali in titanio che vengono inserite nell’osso, fornendo un supporto stabile per corone, ponti o protesi. Noi ci distinguiamo per l’attenzione all’estetica gengivale. Un sorriso perfetto dipende anche dalla loro salute ed aspetto.

Grazie a tecnologie all’avanguardia e all’esperienza, realizziamo impianti che si integrano con le gengive in modo naturale e armonioso».

Perché proprio il titanio?

«Il titanio è il materiale perfetto per gli impianti dentali perché ha due caratteristiche fondamentali: è biocompatibile e si integra perfettamente con l’osso. Questo significa che, una volta inserito, l’osso lo riconosce e lo accoglie, creando una base solida e stabile proprio come una radice naturale.

Inoltre, il titanio è incredibilmente resistente ma allo stesso tempo leggero, quindi il paziente non avverte alcuna differenza rispetto a un dente naturale. Non si corrode, non si deteriora e, con la giusta igiene, può durare tutta la vita.

È lo stesso materiale che si usa in chirurgia ortopedica per protesi articolari e placche ossee, proprio perché garantisce risultati affidabili e duraturi. In implantologia, questo si traduce in un dente fisso che non solo sembra naturale, ma che ti permette di mangiare e sorridere senza preoccupazioni.»

Quali sono i vantaggi rispetto ad altre soluzioni come ponti e dentiere?

«I vantaggi degli impianti rispetto ai ponti e alle dentiere sono evidenti, soprattutto in termini di stabilità e conservazione della struttura orale. A differenza dei ponti, che richiedono la limatura dei denti adiacenti e possono indebolirli, gli impianti sostituiscono il dente mancante senza compromettere quelli circostanti.

Le dentiere, poi, spesso risultano instabili e possono causare fastidi o irritazioni; al contrario, l’implantologia garantisce un supporto solido e praticamente naturale. In questo modo, non solo si recupera una funzionalità masticatoria ottimale, ma si preserva anche il tessuto osseo, evitando il deterioramento che può verificarsi con soluzioni mobili. Quindi oltre a migliorare l’estetica e il comfort assicura anche una soluzione duratura e meno invasiva a lungo termine.»

Come iniziare?

«Venendo nel nostro studio dove effettueremo una visita scrupolosa nella quale sarà valutata la situazione e proposto un piano di trattamento personalizzato in un ambiente accogliente e rilassante. Non aspettare, sorridi alla vita».

Foresta Odontoiatria, via del Platani 155-157 – Centocelle – Tel. 0623236782 – Whatsapp 3890582163 – Facebook – Internet

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.