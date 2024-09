Foresta Odontoiatria, il nuovo centro a Centocelle

A settembre ha aperto a Centocelle, in via dei Platani 155-157, “Foresta Odontoiatria”, un Centro odontoiatrico unico nel suo genere, all’avanguardia e dotato delle più moderne tecnologie. Oltre 400 mq per la salute del sorriso e in cui trovare un punto di riferimento per risolvere qualsiasi problema della bocca.

Abbiamo incontrato il Titolare della nuova struttura, il dottor Fabio Foresta che ha deciso di trasformare il suo Studio Dentistico, presente a Centocelle da più di 15 anni, in una realtà unica nel quartiere e non solo.

Dottore, complimenti per il suo nuovo Studio, è veramente bello. Ci parla un po’ della sua storia?

«Grazie per i complimenti! Realizzare questa nuova struttura è stata ed è un’avventura bellissima. Abbiamo incontrato tante difficoltà, ma alla fine siamo riusciti a trasferirci.

Ho aperto il mio primo studio qui a Centocelle nel 2008, da neolaureato, realizzando un ambiente veramente familiare. Abbiamo stretto veri legami con le persone che vengono da allora, creando un rapporto di grande fiducia.

Nel corso della mia carriera ho studiato molto, facendo formazione in Italia e all’estero. Qui ho potuto vedere grandi strutture bellissime ed ho potuto imparare le tecniche più moderne. Ho così deciso di riportare nel quartiere tutto quello che ho imparato.

Abbiamo riabilitato tantissime bocche con interventi che qui non si facevano restituendo sorrisi belli!

Mi mancava ancora una cosa: ricreare qui una struttura grande, all’avanguardia, che potesse essere un punto di riferimento per la salute della bocca. Il nostro quartiere merita posti belli, merita strutture di qualità.»

Qual è la differenza tra il Centro che sta realizzando e gli altri studi dentistici?

«Il nostro Centro è diverso dagli Studi classici con un solo dentista che fa tutto da solo. Sono fortemente convinto che l’odontoiatria, come già la medicina, debba essere suddivisa in specializzazioni. In questo modo chi si occupa di un campo, può formarsi ed avere più esperienza nel proprio settore.

I miei collaboratori sono esperti ciascuno nel proprio ambito. Abbiamo chi si occupa della cura dei denti, chi di allinearli, chi cura solo i bambini e così via.

Personalmente mi occupo di rimettere i denti che mancano, anche quando non è presente l’osso o la gengiva necessari a sorreggerli. Siamo particolarmente esperti nelle riabilitazioni di chi ha ormai perduto tutti i denti, avendo creato e messo a punto un programma specifico per risolvere questo problema.

Il nostro Studio è però anche differente dalle cliniche in franchising dove si trovano tanti dottori ad eseguire le cure.

Il rischio di avere tanti collaboratori è il fatto che si possa perdere l’attenzione per il paziente che si trova magari ogni volta con un operatore diverso, magari cambiando anche spesso il programma. Il mio grande lavoro con i collaboratori è stato quello di coordinarci per creare dei protocolli che possano garantire sempre risultati perfetti ed una continuità di cura per i nostri ospiti.

Mi occupo personalmente di tutte le visite e della realizzazione dei programmi di lavoro per ciascuna persona che curiamo.

Tengo molto a curare nel modo migliore possibile ogni nostro singolo ospite; è per questo che ho deciso di intraprendere questa avventura.

Il motivo per cui ho deciso di realizzare uno Studio grande, è poter curare il numero più grande di persone in un ambiente luminoso e sereno, con le più moderne tecnologie. Per fare questo è fondamentale tutto il mio team, costituito da persone preparate e professionali, che si occupano insieme a me dei nostri Ospiti.»

Qual è stato il momento in cui ha deciso di iniziare questo progetto?

«Quando ho aperto il primo studio, appena laureato, lavoravo anche come consulente presso altri colleghi. Non ero presente tutti i giorni, ma riuscivo a curare (da solo!!) le persone che si rivolgevano a me.

Con il tempo il numero degli ospiti di studio è aumentato e così ho smesso di lavorare in consulenza per dedicare più giorni allo studio. Ma dopo un altro po’, saliva il numero di trattamenti da fare e c’era il rischio che crescesse molto anche il tempo di attesa per le cure.

Allora ho iniziato a studiare argomenti che non facevano parte della mia istruzione come l’organizzazione, il controllo di gestione e come strutturare un’azienda.

Avevo capito che per mantenere dei livelli di cura alti, riuscendo a curare tutte le persone che si rivolgono a me, dovevo strutturare il mio studio con più persone che potessero aiutarmi.

Il mio timore era non riuscire a seguire bene il paziente che affidavo alle cure specialistiche di un collaboratore. Per questo ho studiato un modo per avere sempre sotto controllo ogni trattamento eseguito nello studio.

Ho così iniziato a costruire il mio team. Ci sono dei collaboratori che possono assistermi durante gli interventi, dei collaboratori che si occupano dell’accoglienza degli Ospiti quando arrivano e delle persone dedicate alla cura del paziente.

Tutti loro possono coccolare chi si rivolge a noi, con il massimo delle attenzioni. Il loro compito è anche quello di controllare che vengano eseguite tutte le procedure dello studio.

Il vantaggio per i nostri Ospiti è quello di trovare sempre le stesse persone, ognuna delle quali è la più indicata a svolgere il trattamento in programma, il tutto sotto la mia personale responsabilità.»

Sembra proprio una organizzazione efficiente. Come gestite i vostri pazienti?

«Ogni persona che si rivolge a noi, riceve una Prima Visita accurata. Durante questa visita, scattiamo delle radiografie e delle fotografie. Poi montiamo il tutto su una presentazione che vediamo insieme al nostro nuovo Ospite. Questo perché a me interessa tantissimo spiegare la situazione che trovo ed illustrare tutte le problematiche e soprattutto la loro risoluzione, indipendentemente dal fatto che poi il paziente decida di affidarsi a noi.

Nella Prima Visita valutiamo tutta la situazione in modo da avere un quadro completo.

Poi decidiamo insieme al nostro Ospite e ad un collaboratore a lui dedicato, il piano di cura su misura, con i più comodi accordi economici.

Scrivo così il programma per quel paziente e da quel momento in poi, tutti i dottori specialisti che lo tratteranno, saranno aggiornati sul piano da seguire.»

Qual è il tipo di trattamento più richiesto?

«Il Centro Odontoiatrico è costruito con gli specialisti di tutte le branche dell’odontoiatria, così da poter eseguire tutti i trattamenti ai massimi livelli. Nonostante ciò, la cosa di cui ci occupiamo di più, è la sostituzione dei denti mancanti. Il nostro obiettivo è ripristinare la situazione come prima. Così oltre a rimettere il dente che manca, ricostruiamo anche tutti i tessuti che sono andati perduti. Sempre più spesso ci troviamo a dover risolvere casi in cui non c’è l’osso a disposizione per rimettere i denti che mancano. Questi pazienti si rivolgono a noi dopo che gli è stato detto che quei denti non possono essere rimessi. Vedere il loro nuovo sorriso, dopo che avevano perso la speranza, è una soddisfazione ancora più grande.

Il trattamento in cui siamo più esperti è la riabilitazione fissa totale di una bocca senza denti.

Negli anni abbiamo messo a punto un programma specifico che ci permette di ridare tutti i denti in un’unica seduta.

La mattina prepariamo le basi per il lavoro e otto ore dopo il nostro Ospite torna in studio e può mostrare il suo nuovo sorriso. Questo naturalmente quando le condizioni lo permettono. Il tutto senza stress e senza alcun dolore, proprio grazie al nostro programma.

Posso promettere che risolveremo il tuo caso complesso, restituendoti il sorriso che meriti.»

Il Centro Odontoiatrico Foresta Odontoiatria è in via del Platani 155-157 – 00172 Roma – Tel. 0623236782 – Whatsapp 3890582163 – Facebook

