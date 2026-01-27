La 33ª edizione del Carnevale di Tor Tre Teste 2026

Domenica 15 febbraio 2026 il Carnevale di Tor Tre Teste celebrerà la sua trentatresima edizione.

L’evento, in corso di preparazione, è organizzato con tenacia e grande passione da Il Giardino dei Demar e si avvale da sempre della collaborazione del Centro Culturale Lepetit, dell’associazione Amici del Parco, dei giornali Abitare A e Abitarearoma, oltre che del sostegno di numerosi *sponsor locali.

Programma del 15 febbraio

Il 15 febbraio pomeriggio si svolgerà la tradizionale sfilata delle maschere in concorso presso il parco giochi in via Davide Campari 263 (in caso di pioggia nei padiglioni coperti).

Dalle 15 in poi scenderanno in campo gli animatori di 4events, le Mascotte e trampoliere.

Non mancherà lo Spettacolo di Arlecchino, la battaglia di coriandoli.

Alla fine della festa ci sarà anche l’Estrazione dei premi offerti dagli sponsor e la consegna della medaglia ricordo a tutti i partecipanti

La sfilata è aperta per grandi e piccini, senza limiti di età.

Iscrizioni al concorso in maschera

Le iscrizioni (quota di 7 euro per adulti e bambini – con medaglia ricordo) si possono effettuare da oggi fino a sabato 14 febbraio, in via Campari 263, presso il Giardino dei Demar (tel. 06-2286653 – 3927159782).

Grandi e piccoli sono invitati a partecipare realizzando in casa il loro costume: libertà alla fantasia, spazio alla creatività! E il divertimento sarà assicurato già prima di partecipare.

Verranno premiate con coppe le maschere più spiritose ed originali scelte dalla giuria. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.

Al termine delle premiazioni grande spettacolo di Arlecchino.

Il Giovedì grasso – 12 febbraio

Il 12 febbraio, dalle ore 16:30 prenderanno il via i festeggiamenti del Giovedì grasso e l’inizio del Carnevale e inizierà l’animazione con gli animatori di 4events, con la battaglia di coriandoli e la baby dance di carnevale.

Il Martedì grasso – 17 febbraio

.A partire dalle 16:30 ci sarà l’Intrattenimento con l’animazione 4events, battaglia di coriandoli e la baby dance di carnevale.

Il Giardino dei Demar offrirà a tutti e tutte le frappe.

Gli organizzatori hanno il piacere di ringraziare gli sponsor che con sincero spirito di appartenenza al quartiere sostengono da anni questa iniziativa e che non faranno mancare il loro generoso supporto:

La Sposa di Maria Pia ( via Prenestina 687a) – Studio Legale Guidoni (via dei Rododendri 11) – Farmacia Federico (via Prenestina 692) – Farmacia Albanese (v.le Alessandrino 273) – La Rigenera (via G. Candiani 65/67) – Centro Culturale Lepetit (via R. Lepetit 86) – Musicadesso (via D. Campari 152/154) – Autoscuola Timar 2000 (via R. Lepetit) – Piscina Tor Tre Teste (via Giuseppe Candiani 12) – Crazy 4 Pet (via Viscogliosi) – Centro Creea (via Tovaglieri 17) – Lievito (via D. Campari 2).

Un grazie particolare a Fernanda dell’Acqua, Cristina e Greta per la tenacia e generosità con cui il Giardino dei Demar senza nessun contributo pubblico mantiene viva a Tor Tre Teste questa tradizione di spettacolo e di svago, nonostante i duri tempi di crisi e nonostante una certa incomprensibile apatia del quartiere, che ci auguriamo venga rimossa.

