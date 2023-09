La 49ª Romaostia Half Marathon

La RomaOstia Half Marathon fa 49. La prossima edizione si correrà domenica 3 marzo 2024 e le iscrizioni sono state aperte sul sito ufficiale della manifestazione (www.romaostia.it). Ben 1000 pettorali sono stati già assegnati e disponibili gli ultimi 200 al prezzo promozionale di 30 euro, prima di passare ai 35.

Oltre 9 mila i partecipanti all’ultima edizione della competizione organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, che ha visto il 21% dei partecipanti provenire dall’estero: Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Germania, Spagna e Slovenia.

A vincere l’ultima edizione, il keniota Isaac Kipkemboi con il tempo di 00.59.17, seguito dal connazionale Wesley Kimutai (00.59.47) e dall’etiope Tadesetakele Bikila (00.59.56). Tutti arrivati al traguardo sotto l’ora!

Tra le donne ha trionfato Dorcas Tuitoek, Kenya, in 1.06.21, con il secondo tempo più veloce di sempre nella storia dell’evento, seguita dall’israeliana Lonah Salpeter (1.06.56) e dalla keniota Magdaline Masai (1.07.07).

La RomaOstia rappresenta una delle corse più longeve d’Italia, nasce nel 1974, caratterizzata dal numero più elevato di partecipanti nella sua categoria (oltre 45 mila i runner registrati dal 2018). Vanta la prestigiosa Label della Federazione internazionale, riconoscimento attribuito agli eventi che rispettano standard organizzativi e performance agonistiche di altissimo livello. La distanza classica di 21,097 chilometri e il suo percorso molto veloce la rendono una competizione apprezzata dai podisti per realizzare il proprio record.

Tra gli outsider dell’ultima edizione, il rapper e cantautore italiano Ghemon, il pilota motociclistico Simone Corsi e le ‘Legend per un giorno’ di Sport e Salute, come il campione olimpico Massimiliano Rosolino, in preparazione alla sua prima Maratona, e il fuoriclasse del rugby Andrea Lo Cicero.

Anche questa 49^ edizione si arricchirà di un piano strutturato di allenamenti composto da differenti programmi, calibrati sulla condizione personale e la forma fisica dei runner, con l’obiettivo di supportarli nella preparazione per correre maratone, mezze e competizioni da 10 chilometri.

Informazioni e dettagli sul sito ufficiale e sui social della manifestazione.