La ASL Roma 5 rafforza i servizi di Diabetologia: nuove agende di appuntamenti a Subiaco

Da mercoledì 9 aprile la ASL Roma 5, attraverso l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Diabetologia ed Endocrinologia, amplia l’offerta di servizi per i pazienti con diabete attivando nuove agende di appuntamenti presso l’Ospedale A. Angelucci di Subiaco.

L’iniziativa mira a migliorare l’accesso alle cure e la gestione della patologia delle persone dell’area sublacense con diabete di tipo 1 e 2, con un’attenzione particolare ai giovani, alle donne in gravidanza e alle persone in stato avanzato di malattia.

Gli appuntamenti saranno disponibili dal 9 aprile ogni mercoledì dalle 9:00 alle 13:20 e dalle 14:20 alle 17:20. Le prestazioni saranno gestite dalla UOSD Diabetologia ed Endocrinologia e le prenotazioni potranno essere effettuate tramite il CUP di Subiaco.

La UOSD Diabetologia ed Endocrinologia della ASL Roma 5 è il centro di riferimento per la cura, prevenzione ed educazione sul diabete mellito, e offre un’assistenza multidisciplinare su tutto il territorio.

L’Unità inserisce, inoltre, i pazienti a medio-elevato rischio cardiovascolare e gli anziani con elevata complessità nel PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) Diabete tipo 2, garantendo cure personalizzate ed efficaci.

“L’attivazione di queste nuove agende rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei pazienti con diabete dell’area di Subiaco”, dichiara il Direttore Generale della ASL Roma 5, Silvia Cavalli.

“Siamo consapevoli della criticità relative alle liste d’attesa, e con questo intervento miriamo a fornire un percorso di cura più efficiente e strutturato, rafforzando il supporto complessivo ai pazienti del territorio affetti da questa patologia“.

