Domenica 7 novembre appuntamento a Trieste con la IV Edizione della Corsa del Ricordo, la manifestazione ideata e promossa da Asi (Associazioni Sportive e Culturali Italiane), nata a Roma, dove si sono svolte otto edizioni di grande successo e partecipazione, e poi riproposta anche nel capoluogo giuliano, città simbolo della tragedia vissuta dalle popolazioni giuliano-dalmate durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

La gara prenderà il via alle 9.30 dalla Foiba di Basovizza, dove è posta anche la linea di arrivo, luogo simbolo della tragedia delle popolazioni Giuliano Dalmate. La gara si dipanerà su un suggestivo percorso competitivo di 8 km disegnato sui sentieri carsici e che permetterà agli atleti e alle atlete di correre ammirando il Golfo di Trieste e l’affascinante Val Rosandra

La Corsa del Ricordo si ripropone, attraverso lo sport, di ricordare quei drammatici anni durante i quali migliaia di italiani furono trucidati nelle foibe e molti altri furono costretti a lasciare le loro case ed i luoghi dove erano nati. Fatti storici colpevolmente dimenticati e nascosti per troppi anni.

La Corsa del Ricordo di Trieste è organizzata dal “Comitato Trieste Corre”, composto da Asi dall’Apd Miramar e dall’Asd Trieste Atletica Aps, con la fattiva collaborazione del Comitato Regionale FVG ASI, dell’ Ass. Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia Lega Nazionale, che ha sostenuto in maniera fattiva l’attività degli organizzatori, di Federesuli, della Lega Nazionale, con il Patrocinio della Regione FVG assessorato Turismo e del Comune di Trieste.

In coda alla gara competitiva, partirà la Corsa del Ricordo Family che si sonderà sul medesimo percorso ma che prevede un solo giro delle lunghezza di 4km, da affrontarsi conto buonumore e con tutta la famiglia al seguito.

La gara ritorna a pochi mesi di distanza dall’edizione del giugno scorso in cui si disputò un’edizione straordinaria per recuperare la gara non disputata nel novembre 2020 a causa della pandemia. La gara, disputata sotto una pioggia battente, fece registrare il successo di Samuele Dalla Pietra (Trieste Atletica) nella gara maschile e di Alessandra Gratton (Gm Teenager Staranzano).

All’evento prenderanno parte atleti provenienti da tutto il Friuli (numero chiuso 300 atleti) e anche da fuori regione attratti dalla bellezza del percorso e dall’alto significato storico-culturale che la manifestazione veicola. Chi desidera iscriversi può inviare un’email a info@bavisela.it o consultare il sito www.corsadelricordo.it. La partecipazione sarà ammessa previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo stato emergenziale in atto con obbligo di presentare il GREEN PASS prima dell’accesso alla griglia di partenza. La consegna dei pettorali e del pacco gara verrà effettuata dalle 7 alle 8.30 in zona partenza il giorno della competizione. I vincitori della Corsa del Ricordo di Trieste parteciperanno gratuitamente all’edizione romana della manifestazione che si svolgerà il prossimo 13 febbraio.