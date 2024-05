La Lazio sfida il Sassuolo: chi si aggiudicherà l’ultimo biglietto per l’Europa?

Domenica 26 maggio, alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di un’importante sfida calcistica, con la Lazio che si troverà di fronte al Sassuolo per la partita valida per la 38esima e ultima giornata di Serie A.

Per la squadra guidata da Tudor, un pareggio contro i neroverdi già retrocessi sarebbe sufficiente per garantirsi la qualificazione alla prossima Europa League. Prima del fischio d’inizio, un ospite d’onore farà visita al club di Lotito: il mister Eriksson, l’allenatore che ha guidato la Lazio alla conquista del secondo scudetto.

Nel reparto difensivo della Lazio, Tudor fa una scelta importante: Provedel, il portiere che si è distinto nella recente sfida contro l’Inter, ottenendo la preferenza su Mandas, difenderà i pali anche contro il Sassuolo. Tuttavia, la squadra sarà priva di Casale, squalificato, ma potrà contare sul ritorno di Romagnoli, affiancato da Patric e Gila.

A centrocampo conferme per Vecino e Rovella, mentre sulle fasce agiranno Marusic e Felipe Anderson, che giocherà la sua ultima partita con la maglia della Lazio. In attacco, Immobile avrà il posto garantito, con Castellanos in panchina.

Il tridente sarà completato da Kamada e Zaccagni. Luis Alberto e Guendouzi si accomoderanno in panchina, con quest’ultimo che ha manifestato la volontà di rescindere il contratto dopo il dissidio con la società.

Per il Sassuolo, sotto la guida dell’ex Ballardini, la situazione è profondamente diversa dopo la retrocessione matematica in Serie B.

In porta troveremo Cragno, mentre a centrocampo Lipani prenderà il posto di Henrique, squalificato. In attacco, sarà Pinamonti a guidare l’attacco neroverde.

La partita si preannuncia dunque carica di tensione e significato, con entrambe le squadre che hanno obiettivi importanti da raggiungere e da difendere.

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni:

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Rovella, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Zaccagni; Immobile. All.: Tudor

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Obiang, Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All.: Ballardini

Lazio-Sassuolo, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio e Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati