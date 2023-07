La mia 6 Ore di Roma, Campionato Italiano IUTA di corsa

Alle 00.00 di domenica 9 luglio 2023, nel parco di Villa De Sanctis, è iniziata la 4ª edizione della 6 Ore di Roma – Memorial ‘Massimo Di Florido’, quest’anno valida quale Campionato Italiano IUTA (Italian Ultramarathon and Trail Association) di 6 ore di corsa.

Il vincitore assoluto e Campione Italiano IUTA è stato Marco Girolami (Calcaterra sport ASD), totalizzando 72,915km e precedendo Vanni Pistella (ASD Genzano Marathon) 70,329km, completa il podio assoluto e vicecampione italiano IUTA Maurizio Di Paolo (ASD US ACLI Marathon Chieti) 70,088km.

Giù dal podio della classifica assoluta ma terzo al Campionato Italiano IUTA Andrea Bucra (A.S.D. Piano ma arriviamo) 69,166km.

Per quanto riguarda le donne, la vincitrice assoluta è stata Francesca Scola (A.S.D. Vegan Power Team) 62,667km, precedendo Elena Fabiani (Grottini Team Recanati ASD) 59,721, completa il podio e si aggiudica il titolo di Campionessa Italiana IUTA Ivana Virgilio (Team Camelot A.S.D.) 57,863.

Giù dal podio della classifica femminile assoluta ma vicecampionessa italiana IUTA Lisa Magnago (A.S.D. Piano ma arriviamo) 56,511. A seguire e terza al Campionato Italiano IUTA Katia Frasca (M. C. Manoppello Sogeda) 55,504.

Tanta fatica per gli organizzatori per predisporre il percorso, il pasta party, i ristori, il cronometraggio, la possibilità di fare le docce, i giudici di gara, lo speaker, il fotografo, le medaglie.

Tanta fatica per i concorrenti in un clima torrido e umidissimo, dove ci sono stati ritiri e prestazioni non eccellenti di atleti di spicco. Dei 223 atleti al via solo 179 hanno percorso almeno la distanza della maratona.

Tanta fatica per i giudici per redigere le classifiche estrapolando i tesserati IUTA che concorrevano al campionato italiano.

Tanti atleti venuti dalle diverse e lontane regioni, città, paesi d’Italia: Pietro Salcuni da Monte Sant’Angelo, Giuseppe Mangione da Corato, Francesca Calcagno dalla Liguria, Daniele Battisti dal Veneto, Francesco Cannito e moglie da Altamura. Presenti anche 6 spagnoli e un ucraino.

Pronto e professionale l’intervento dei sanitari, occupandosi con cura di chi ha avuto problemi di disidratazione.

Da menzionare alcuni esordienti dell’ultramaratona tra i quali Franco Lipoli di ASD Podistica 2007 Tor Tre Teste e Massimo Castellano di Podistica Solidarietà che in questa gara hanno sperimentato tanta resilienza e tantissimo il piacere di correre oltre, faticando ma tornando a casa soddisfatti.

Da menzionare il Campione Italiano IUTA M65 Raffaele Oliva ASD Podistica 2007 Tor Tre Teste che qualche anno fa aveva mollato ma grazie ai suoi amici ha ripreso a correre e a rimettersi in gioco anche in questa gara di ultramaratona.

Presente anche l’amico fotografo triatleta resiliente Antonio Rea alla partenza della gara e all’alba al termine, oltre settantacinquenne carica la bici sull’auto e si presenta alle gare con i suoi scatti professionali.

Ero presente anch’io ed ho potuto sperimentare tanta resilienza correndo di notte tra le 00.00 e le 6.00 di domenica mattina con tanta umidità, tanta polvere che si alzava, ma con il piacere di incontrare tanta gente, tanti amici lontani e vicini, continuando a sperimentare il piacere di correre oltre e riuscendo ad andare ancora una volta a podio essendomi classificato 3° nel Campionato IUTA categoria M60.

Ho potuto apprezzare il pasta party buonissimo e tante pietanze vegane, dall’anguria ai pomodorini, con tante bevande le più diversificate, dall’acqua ai sali, il thè e altro, compreso il buonissimo ghiacciolo alla mente.

Grazie agli organizzatori, lo speaker Antonio Sorrenti, il delegato IUTA Stefano Severoni, allo staff tra i quali gli amici d’allenamento Pierluigi Lops e Leo D’amico che mi incitavano, tifavano, sostenevano. Alla prossima.