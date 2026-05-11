La Mostra Internazionale di Arte Contemporanea Spazi Aperti

La XXIII edizione della Mostra Internazionale di Arte Contemporanea Spazi Aperti sarà inaugurata venerdì 15 maggio 2026 alle 18:30 presso l’Accademia di Romania di Roma, con il supporto dell’Istituto Culturale Romeno.

L’edizione di quest’anno della mostra collettiva di artisti residenti di accademie e istituti stranieri a Roma, curata dagli architetti e borsisti “Vasile Pârvan” Alexandra Afrăsinei e Magda Juravlea, si terrà dal 15 al 30 maggio 2026 nella Galleria d’Arte e negli annessi: corridoio, studi per artisti e il parco Accademia di Romania a Roma con ingresso da Viale delle Belle Arti 110.

L’inaugurazione avrà luogo il 15 maggio, alle 18:30, nella Galleria d’Arte. Nell’inaugurazione, gli artisti Tomás Jesús Ocaña González, clarinettista, e Marc Vives Muñoz, interprete, eseguiranno due performances che esplorano il tema dell’edizione di quest’anno – Gli strati – riflesso nel campo dei suoni.

I due propongono sovrapposizioni su diversi livelli: tra creazioni preesistenti e adattamenti in loco, tra strumenti consolidati ed elementi improvvisati, tra esperienze che traspongono il pubblico in nuove coordinate spaziali.

La mostra Spazi Aperti ospiterà opere di artisti internazionali, residenti in accademie e istituti stranieri a Roma: British School in Rome, Accademia Tedesca Roma (Villa Massimo e Casa Baldi), Academia di Danimarca, Real Academia de España en Roma.

L’Accademia di Romania a Roma avrà 3 rappresentanti che vi esporranno i loro lavori. Le opere degli artisti, sculture, grafiche, video, suono, installazioni e progetti fotografici portano al pubblico una grande diversità di linguaggio artistico e offrono una visione coraggiosa e innovativa del contesto contemporaneo.

Spazi Aperti è un evento unico nel suo genere, ideato dall’Accademia di Romania di Roma esclusivamente per artisti in residenza a Roma e basato su un concetto originale creato dagli artisti borsisti “Vasile Pârvan”, nel 2003.

Data la tradizione della mostra e il fatto che sia diventata uno dei reperti dell’arte contemporanea nella realtà multiculturale della capitale italiana, ogni edizione della mostra Spazi Aperti funge da pilastro di sostegno per i giovani artisti stranieri e come vettore di condensazione comunitaria a livello delle accademie straniere di Roma.

I partecipanti di quest’anno:

Accademia di Romania in Roma:

Alexandra Afrăsinei

Magda Juravlea

Corinna Esse

British School at Rome

Genevieve Felix Reynolds

Josh Juett

Accademia Tedesca Roma – Villa Massimo

Ann Cotten

Kanako Tada

Accademia Tedesca Roma – Casa Baldi

Matheus Rocha Pitta

Accademia di Danimarca

Villiam Miklos Andersen

Hedvig Greiffenberg

Anette Højlund

Bo Mølgaard

Malene Nors Tardrup

Aslak Warming

Real Academia de España en Roma

Federico Clavarino

Tomás Jesús Ocaña González

An Wei Lu Li

Marc Vives Muñoz

Curatrici della mostra – Magda Juravlea e Alexandra Afrăsinei, architette e beneficiarie della borsa di studio “Vasile Pârvan” – 2026.

Media partner: Rivista “Arta”, Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Radio Romania Internazionale, Orizonti Culturali Italo-Romeni.

ACCESSO DEL PUBBLICO: L’ingresso all’inaugurazione della mostra il 15 maggio 2026 alle 18:30 è gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 al 30 maggio 2026, da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:00 e il sabato dalle 11:00 alle 17:00.

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA

Tel. +39.06.3201594

e-mail: accadromania@accadromania.it

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