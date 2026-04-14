La Preistoria di Casal de’ Pazzi… a fumetti

Domenica 19 aprile 2026 – h. 10:00 – 12:00 appuntamento da non perdere insieme agli autori dell’inedito fumetto “Matilde al Museo – Un’avventura preistorica a Casal de’ Pazzi”, per scoprire come si realizza un fumetto “muto”, divulgativo e inclusivo…e per sfogliarlo insieme passeggiando nel luogo che lo ha ispirato!

La curiosa Matilde, che frequenta Istituto Comprensivo “Giovanni Palombini” di #Rebibbia, si reca al Museo di Casal de’ Pazzi con il suo papà. Durante la visita guidata con una Volontaria del #ServizioCivileUniversale…Si ritrova improvvisamente nel #Pleistocene e, vicino al fiume di Casal de’ Pazzi, incontra Taro e Nuna, un bimbo e una bimba #neandertaliani! Tra avventure e disavventure preistoriche i tre piccoli impareranno il valore della condivisione, della cura e dell’amicizia.

I partecipanti all’evento riceveranno una copia gratuita del fumetto.

Iniziativa gratuita, consigliata soprattutto a bambinə tra i 4 e i 10 anni e a tutti gli appassionati di fumetti, con prenotazione allo 060608.

L.R. 24/2019 Progetto realizzato in Convenzione tra la Regione Lazio e Musei di Roma Capitale Piano Annuale 2025.

Un’opera a cura di #JumbleCreativeLab!

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