L’Eur si accende per l’estate: torna la Notte Bianca tra bellezza e grandi ospiti

Il quartiere monumentale dell’Eur si prepara a trasformarsi in un “teatro urbano diffuso” per dare il benvenuto all’estate.

La quinta edizione della Notte Bianca, presentata all’Hilton Rome Eur La Lama, promette di superare i successi degli anni passati con un programma che mette al centro la bellezza come bene comune.

Dal 19 al 21 giugno, il cuore del distretto si animerà tra musica, sport, street food e divulgazione scientifica.

Il momento clou della manifestazione è fissato per la serata di sabato 20 giugno sulla monumentale scalinata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo.

Qui, i saluti istituzionali della presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, e dell’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, daranno il via a una maratona di spettacolo.

Grande attesa per l’ospite d’onore Edoardo Vianello, che festeggerà il suo 88° compleanno con un’esibizione speciale. Sul palco saliranno anche:

Spazio anche al talento emergente con il “Premio Stefano D’Orazio”, dedicato ai giovani dai 14 ai 30 anni, promosso dall’associazione legata allo storico batterista dei Pooh.

Quest’anno la Notte Bianca non è solo svago. La presidente Titti Di Salvo ha sottolineato il forte impegno civile:

Ricerca Scientifica: Presenza dei partner IRCCS – IFO (Regina Elena e San Gallicano) per attività di divulgazione.

Tutela Animali: Domenica 21 giugno si terrà la sfilata “Il Canile va in Città”, promossa dal Garante degli Animali.

Eccellenze Locali: Premiazione delle realtà commerciali e artigianali storiche del territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.