Al via il Festival dell’olio di Roma Igp

Roma Capitale è co-organizzatore del primo Festival dell’Olio di Roma IGP, nato per riscoprire e valorizzare la tradizione agricola millenaria della Capitale.

Dall’Auditorium fino alla Curia Iulia, il mese di aprile si arricchirà di appuntamenti che racconteranno la storia e le caratteristiche dell’olio.

“Il festival si aggiunge alle politiche che abbiamo messo in campo per valorizzare questo prezioso bene – ha dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi – penso all’olio biologico prodotto dall’azienda agricola comunale “Castel di Guido”, ma anche alle iniziative, promosse dalla cittadinanza attiva, come l’attività di produzione di olio per scopi solidali a Parco dei Romanisti, dove sono stati messi a dimora oltre 20 ulivi curati dall’Amministrazione e dall’associazione Gaspar8. Perché l’agricoltura a Roma è anche questo: partecipazione, crescita della comunità, solidarietà e tutela dell’ambiente. Abbiamo anche predisposto un progetto per rigenerare i 400 ulivi presenti a Villa Glori con un recupero vegetativo e agronomico finalizzato alla produzione. Queste azioni si affiancano al lavoro quotidiano di sostegno delle aziende agricole del territorio, che vede in questo festival un momento importante per il dialogo e la costruzione di reti”.

Il PROGRAMMA del Festival.

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