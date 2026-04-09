Domenica 12 aprile 2026,  due eventi nel V Municipio

Villaggio dello Sport al parco Tor Tre Teste

Il primo evento è sportivo. Domenica 12 aprile arriva il Villaggio dello Sport al parco Tor Tre Teste: una grande festa multisport aperta a tutte e tutti, pensata come una giornata all’insegna del movimento, della condivisione e del benessere.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di inclusione, socialità e rinascita del territorio. Il Villaggio dello Sport vuole infatti essere un motore positivo per la comunità e per l’ambiente, restituendo centralità a uno spazio pubblico importante. La scelta del Parco Tor Tre Teste non è casuale: nonostante le recenti notizie negative, vogliamo dimostrare che questo luogo è vivo, accogliente e ricco di potenzialità, uno spazio in cui bambini, famiglie e cittadini possono incontrarsi, divertirsi e costruire legami tra generazioni diverse.

Il Parco Giovanni Palatucci, conosciuto anche come Parco Tor Tre Teste – Alessandrino, rappresenta una delle aree verdi più suggestive del Municipio Roma V. Al suo interno si conserva un affascinante tratto dell’antico Acquedotto Alessandrino, le cui arcate fanno da cornice al Teatro Alessandrino e all’area giochi, creando uno scenario unico dove natura, storia e sport si incontrano.

La giornata si svilupperà con attività pensate per tutte le età e livelli di esperienza, in un clima di festa e partecipazione. Atletica leggera, calcio, pallavolo, discipline orientali, scacchi e camminate saranno le attività centrali della giornata.

L’evento rientra nel progetto EDUSPORT – Percorsi di educazione alimentare e sportiva per stili di vita attivi, promosso da Uisp Aps con il sostegno del Dipartimento per lo Sport. Il progetto si propone di portare nelle scuole un percorso integrato che unisce pratica sportiva e formazione sui temi della salute e dell’educazione alimentare. Accanto alle attività fisiche, proposte dal progetto sia in orario scolastico che extrascolastico, sono previsti momenti di approfondimento dedicati al benessere psicofisico e all’importanza di adottare uno stile di vita sano e una dieta equilibrata.

Il Villaggio dello Sport sarà quindi non solo un’occasione di divertimento, ma anche un momento educativo e di sensibilizzazione, per promuovere una cultura del movimento accessibile, inclusiva e sostenibile. Vi aspettiamo domenica 12 aprile al Parco Tor Tre Teste per vivere insieme una giornata di sport, comunità e benessere.

Naima Story – un viaggio tra i musical

Nel pomeriggio il coro Naima alle 18 chiuderanno il Coro Naima festeggerà il suo quindicennale (2011 – 2025) con l’evento “Naima Story – un viaggio tra i musical” presso la Sala Giovanni Paolo II in viale della Serenissima 41 al Collatino.

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