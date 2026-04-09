La salute entra nel fumetto: ASL Roma 1 sbarca a Romics con il progetto “Cinque Colori”

Può la prevenzione avere il ritmo di un’animazione e i colori di un manga? La risposta è sì, e arriva dalla ASL Roma 1 che, in collaborazione con la Fondazione 5 Colori, ha scelto il palcoscenico del Romics (il Festival Internazionale del Fumetto e dei Games) per lanciare una sfida ambiziosa: trasformare l’educazione alimentare in un’esperienza immersiva e divertente.

Da oggi, 9 aprile, fino a domenica 12, lo stand della ASL diventa un presidio di salute nel cuore della Fiera di Roma.

Il Progetto “Cinque Colori”: la Dieta Mediterranea diventa cartoon

Al centro dell’area espositiva brilla il progetto ideato dalla dottoressa Maria Teresa Carpino. Si tratta di un percorso educativo che rompe gli schemi della lezione frontale: attraverso serie animate, guide interattive e piattaforme digitali, i bambini scoprono i benefici dei cinque colori di frutta e verdura.

Il metodo è induttivo: non si impartiscono divieti, ma si stimolano i diversi stili di apprendimento (visivo, verbale e motorio) per rendere i piccoli protagonisti consapevoli della propria dieta.

Salute a portata di mano: counselling e prenotazioni

La presenza della ASL Roma 1 al Romics non è però solo didattica. Lo stand offre servizi reali e immediati per le famiglie:

Consulenze gratuite: Nutrizionisti e diabetologi sono a disposizione per attività di counselling personalizzato.

Prevenzione attiva: È possibile prenotare sul posto gli appuntamenti per gli screening oncologici e sanitari previsti dai programmi della Regione Lazio.

«Lavoriamo ogni giorno per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di stili di vita sani», ha dichiarato il Dott. Lelio Morviducci, Direttore di Diabetologia e Dietologia della ASL Roma 1. «Eventi come questo sono preziosi per avvicinare le famiglie ai temi della salute in modo accessibile, coinvolgente e partecipativo».

Sinergia istituzionale: “Insieme si vince”

L’iniziativa nasce da una forte collaborazione tra enti, come sottolineato dalla Dott.ssa Ludovica Mazitelli, biologa nutrizionista e coordinatrice del progetto: «La salute si costruisce ogni giorno partendo dalle scelte più semplici. Al Romics vogliamo dimostrare che prendersi cura di sé può essere un’esperienza creativa».

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